الوكالة الوطنية للإعلام

موغريني تزور لبنان غداً لإعادة تأكيد الشراكة ودعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار لبنان

أفادت البعثة الإعلامية للاتحاد الأوروبي في بيان، أن "الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني تزور لبنان غداً وتلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وتؤكد الزيارة الثانية هذه السنة للممثلة العليا للبنان، متانة الشراكة معه وعراقتها، وتبرز الدعم المستمر لأمن البلاد واستقرارها وازدهارها. وسيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان في مواجهة التحديات المستقبلية، وسيبقى ملتزماً وحدته وسيادته وسلامة أراضيه".

وكالة الأناضول

تركيا تمضي قُدماً في تطوير وإنتاج نظّام دفاع جوي محلّي

بينما أوشكت مباحثات شراء منظومة صواريخ "S-400" من روسيا على الانتهاء، تعمل السلطات التركية على تقييم كل البدائل من أجل الحصول على أنظّمة الدفاع الجوي. تواصل تركيا جهودها الرامية إلى تصميم وإنتاج نظّام دفاع جوي بعيد المدى، بإمكاناتها الوطنية المحلية؛ فضلًا عن مباحثات شراء أنظمة دفاع جوي وصاروخي من دول مختلفة.

وكالة أنباء رويترز

برلمان مصر يوافق على مشروع قانون ينظم تصنيع وحيازة الطائرات بدون طيار

وافق مجلس النواب المصري الاثنين على مشروع قانون ينظم تصنيع الطائرات بدون طيار وحيازتها وتداولها رغم مخاوف من إمكانية استخدامها في الإضرار بأمن البلاد. وعرف القانون تلك الطائرات بأنها "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات وأياً كان شكله أو حجمه".

وكالة أنباء شينخوا

ماكرون يتطلع إلى علاقة جديدة مع إفريقيا لمعالجة الإرهاب والهجرة

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد على الحاجة إلى صياغة علاقة جديدة مع الشركاء الأفارقة، وخاصة مع دول منطقة الساحل، بناء على المصالح الأمنية المشتركة من أجل مجابهة الإرهاب بشكل أفضل ومعالجة تدفقات الهجرة لضمان الهدوء داخل بلاده. وقال ماكرون في مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية "يمكننا أن نقاتل الإرهاب بفعالية ونحمي مواطنينا فقط إذا كان لدينا عمل فعال مع الساحل". وأكد أن "العمل من أجل شراكة جديدة مع إفريقيا أمر ضروري لتجنب الهجرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: دي ميستورا قد يزور موسكو قبل نهاية العام

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن ستافان دي ميستورا قد يزو موسكو. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، بأن المبعوث الأممي الى سوريا، ستافان دي ميستورا، قد يزور موسكو قبل نهاية العام الجاري. وقال غاتيلوف لـ"سبوتنيك": "من غير المستبعد هذا الخيار، من الممكن أن يجري زيارة قبل نهاية العام".