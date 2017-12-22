الوكالة الوطنية للإعلام

عون نوه بدور الصليب الأحمر والهلال الأحمر: لحلول سلمية توقف النزاعات في المنطقة وإعطاء لبنان الأفضلية عند بدء عودة السوريين إلى بلدهم

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن تقديره "للدور الإنساني الذي تقوم به جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لا سيما في الدول العربية التي تشهد نزاعات دموية"، لافتاً إلى "ضرورة العمل لوقف هذه النزاعات من خلال الحلول السياسية السلمية". موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، وحضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، نائبته الدكتورة مريم غندور، الأمين العام جورج كتانة، رئيس مكتب الاتحاد الدولي في لبنان كريستيان كورتيز ووفد مرافق.

وكالة الأناضول

الرئاسة التركية ترحب بقرار الأمم المتحدة حول القدس

رحبت الرئاسة التركية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، لصالح القرار المتعلق بالقدس، الذي يبطل الاعتراف الأميركي بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتاً لصالح قرار يطالب جميع الدول بالامتناع عن نقل بعثاتها لدى تل أبيب إلى القدس، واعتبار وضع المدينة من قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وذلك رداً على إعلان واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر "تمت الموافقة على القرار بـ 128 صوتاً مقابل رفض 9 أصوات". وأضاف معلقاً "أبارك هذا القرار التاريخي، باسم القدس والقضية الفلسطينية والعدالة والضمير العالمي".

وكالة أنباء رويترز

في تحد لترامب.. 128 دولة تصوت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن القدس

تحدت أكثر من 120 دولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس وصوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكالة فرنس برس

أطراف النزاع في جنوب السودان يتفقون على وقف لاطلاق النار

أعلن الاتحاد الأفريقي الخميس أن حكومة جنوب السودان وعدداً من الفصائل المسلحة اتفقت على وقف لإطلاق النار اعتباراً من 24 كانون الأول، في آخر المساعي لإنهاء حرب مدمرة مستمرة في هذا البلد منذ أربع سنوات.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الوفد الإیراني یعقد اجتماعاً تشاوریاً مع الوفد السوري إلى اجتماع أستانا 8

عقد الوفد الإیراني برئاسة مساعد وزیر الخارجیة الإیراني للشؤون العربیة والأفریقیة حسین جابري أنصاري، اجتماعاً فی أستانا مع وفد الجمهوریة العربیة السوریة برئاسة الدكتور بشار الجعفري فی إطار اجتماع أستانا 8 حول سوریة.