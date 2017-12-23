THE WASHINGTON POST

غواصات روسية تزيد من نشاطها حول كابلات البيانات تحت البحر ما أثار قلق حلف شمال الأطلسي

رصد حلف شمال الأطلسي مؤخراً زيادة كبيرة في نشاط الغوّاصات الروسية في شمال المحيط الأطلسي وضمن منطقة بحرية تتواجد فيها كابلات بحرية تؤمّن الاتصالات والإنترنت بين أميركا الشمالية وأوروبا. هذه التحرّكات ينظر إليها حلف شمال الأطلسي على أنها خطوات بحرية عدائية أعادت أجواء الحرب الباردة بين الطرفين بحسب مسؤولين عسكريين كبار.

بوريس جونسون يواجه موسكو بشأن الاتهامات حول التدخلات الروسية في استفتاء "بريكزيت"

تحوّلت زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى موسكو إلى مباراة في تبادل الاتهامات بعد أن اتهمه المسؤولون الروس باختلاق المزاعم حول التدخلات الروسية في استفتاء "بريكزيت". زيارة جونسون وهي الأولى لوزير خارجية بريطاني إلى موسكو منذ 5 سنوات وكان الهدف منها كسر الجمود القائم في العلاقات بين البلدين، إلا أن جونسون ونظيره الروسي راحا يتبادلان الاتهامات.

روسيا اليوم

سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

صرّح وزير خارجية سلوفينيا كارل أرجافيتش، بأن حكومة بلاده قرّرت الاستمرار في إجراءاتها في ما يتعلق بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة. ويمنح قرار الحكومة السلوفينية، الضوء الأخضر للبرلمان لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين.

روسيا اليوم

البنتاغون يكشف عن صفقة ضخمة مع السعودية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن توقيع عقد لصفقة ضخمة مع السعودية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وقالت الوزارة: "إن شركة (بوينغ) الأميركية، فازت بعقد دفاعي أمريكي بقيمة 480 مليون دولار، لتقديم خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية في المملكة العربية السعودية".