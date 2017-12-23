الوكالة الوطنية للإعلام

عون: قرار الأمم المتحدة حول القدس انتصار للحق وشهادة لقضيتها

أشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بـ"التصويت الأكثري الساحق بغالبية 128 دولة، بما فيها لبنان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة الأميركية إلى إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل"، معتبراً أنه "انتصار للحق وشهادة لقضية القدس ورفض عارم لأي تغيير يطاول طابع المدينة أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية الذين ميّزوها عبر التاريخ، كمهد وملتقى للديانات السماوية الثلاث".

وكالة الأنباء المركزية

الحريري يبحث ومدير البنك الدولي البرنامج الحكـومي للبنـى التحتية

أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه والوفد المرافق في حضور مستشاريه نديم المنلا وفادي فواز، تقويماً أولياً للبرنامج الاستثماري للبنى التحتية الذي وضعته الحكومة تحضيراً لمؤتمر باريس. وأبدى وفد البنك الدولي تأييده الكامل للبرنامج بعد إجراء مراجعة شاملة له، مؤكداً أن المشاريع الواردة في هذا البرنامج مهمة جداً للبنان.

وكالة الأناضول

ألمانيا: مستعدون لتخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا

أعلنت الحكومة الألمانية استعدادها لتخفيف حالة التوتر المخيّمة على العلاقات مع تركيا، واستئناف اللقاءات مع أنقرة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، ماريا أديبهر، خلال مؤتمر صحفي عقدته، بالعاصمة برلين، إن بلادها مستعدة لتخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا، وإجراء لقاءات مع الحكومة التركية. وأشارت أديبهر، إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الألماني، سيغمار غابرييل، قررا مواصلة اللقاءات الثنائية، التي بدأت في الأسابيع الأخيرة.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصينى يقول إنه يرغب فى تعزيز العلاقات مع نيوزيلندا

صرّح الرئيس الصينى شي جين بينغ بأن الصين ترغب فى العمل مع نيوزيلندا من أجل تعزيز الحوار وتوسيع التعاون ودفع شراكتهما الاستراتيجية الشاملة .جاءت كلمات شي فى رسالة التهنئة إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسى ريدى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .