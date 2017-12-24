TL

تظلل أجواء العيد البلد، والطقس يتحول ميلادياً، والأمن مستقر، والسياسة حركتها في استرخاء، والمعايدات مناسبة لدى المراجع للتشاور، وعنوان السنة الجديدة منذ الآن واضح في السعي إلى خطوات نوعية، الأبرز الموازنة.

المنار

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يؤكد أن هناك معلومات موثوقة بهذا الخصوص، داعياً الأمة إلى الانتقال من مرحلة تسجيل الموقف إلى صناعة الموقف وبناء استراتيجية طويلة النفس لرد صفعة القرن على وجوه المتآمرين.

nbn

سلسلة أهل الكهرباء من عمال ومستخدمي الشركة، تنقلت من عمود إلى آخر حتى وصلت إلى السرايا، وولدت اتفاقاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري على استئناف أعمال التصليحات على كامل الأراضي اللبنانية، وتشغيل المعامل، مقابل العمل على تسريع حل قضية السلسلة الأسبوع المقبل.

mtv

لا بابا نويل في الحقيقة، لكن الكل صغاراً وكباراً يسعى إلى صياغة صورة الختيار باللحية البيضاء، طمعاً بالهدايا ولو أفرغت الجيوب ثمناً لهذا الحلم. في السياسة أكيد لا بابا نويل، والمفارقة أن الناس يدفعون من جيوبهم، والبلاد من استقرارها، لكنهم لا يحصلون على هدايا.

NTV

شدت السنة ترحالها، لكن أوراق أيامها الأخيرة ستحتفظ بعملية تسلم وتسليم إلى عام 2018، الوريث الشرعي للزمان الذي ينقل الخطى بين عمر ودهر. ومن الأوراق الواردة إلى السنة المقبلة: أزمة الكهرباء وعصيان الوزراء. وزير يقتحم دولة، وآخر يعلو على قضائها ولا يعلى عليه، وثالث يرشها بالمبيدات المسرطنة.

المستقبل

حتى في موسم الأعياد، لا يرتاح اللبنانيون من الهموم التي ترهقهم. فوجع الكهرباء نغص أضواء زينة العيد، وقد تصدى له رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في اجتماع عقده بالسراي أعلن في نهايته الاتفاق على استئناف التصليحات وتشغيل المعامل، وبالتالي حل المشكلة التي كانت قائمة.

OTV

الـotv سألت قبل ساعتين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الناشط بفاعلية على خط المساعي الحميدة بين بعبدا وعين التينة، عن مآل التحرك، ولخص المشهد على الشكل التالي: الأفكار كثيرة لكن المخارج قليلة والصعوبة تغلب على السهولة في مواضيع معينة. الايجابية نية موجودة والحل أمنية أكيدة والمطلوب صيغة لا تتجاوز القانون.

LBC

في انتظار الأجوبة، التي لن تأتي على الأرجح، لا شيء يبدو قادراً على إبعاد اللبنانيين عن أمل في غدٍ أفضل للبنان، الذي يعودون إليه للاحتفال بالأعياد.

الميادين

إعتبرت سلطات ​كوريا الشمالية​ أن العقوبات الأممية ​الجديدة​ عليها "عملاً حربياً" ضدها. وكان مجلس الأمن الدولي أقر يوم الجمعة، بالإجماع عقوبات قاسية على كوريا الشمالية، تتضمن ترحيل جميع مواطنيها العاملين في الخارج إلى بلادهم قبل نهاية العام 2019.

الجزيرة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية في ​الخارجية الروسية​ ​زامير كابولوف​ أن "تنظيم "داعش" الإرهابي تمكن من زيادة وتعزيز قوته في ​أفغانستان​ بشكل كبير".

العربية

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ "استعداده لتكثيف محاربة ​الإرهاب​ في منطقة الساحل الإفريقي في إطار عملية "برخان" المشتركة مع مالي و​بوركينا فاسو​ و​موريتانيا​ و​النيجر​ وتشاد".