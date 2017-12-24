الديار/ ابتسام شديد

بدون شك فإن وضع الرئيس الحريري في بيروت في انتخابات 2018 لا يشبه الانتخابات الماضية، القانون النسبي وتحالفاته الجديدة ستؤدي إلى خسارة بيروتية كبيرة لا يستهان بها قد تصل إلى تسعة نواب ربما، خصوصاً وأن وضعه الانتخابي انكشف في الانتخابات البلدية الماضية فصارت المعادلة الانتخابية بالنسبة إليه "وضع انتخابي" غير آمن في أغلبية المناطق ومهتز كثيراً في مناطق حساسة.

الديار/عيسى بو عيسى

في الوقت الذي سيعقد فيه لقاء الميلاد بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي لمناسبة عيد الميلاد كان الراعي في هذا الوقت بالذات، أعلن رسالة الميلاد السنوية والتي حملت في طياتها رسائل عدة للداخل والخارج على حد سواء، وعلى وقع هذه الرسائل للبطريرك الماروني السياسية والإعلامية تنعقد الخلوة في المكتب البطريركي الخاص وعلى جدول أعمالها سلسلة من الملفات الوطنية بعد مرور أكثر من عام على اعتلاء الرئيس عون سدة الرئاسة الأولى.