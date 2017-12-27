النهار/ سركيس نعوم

أشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيدُعى إلى السعودية وسيسمع كلاماً طيباً واستعدادات جدية للمساعدة، شرط أن ينفذ ما طلبته "مجموعة الدعم الدولية".

الجمهورية/ نبيل هيثم

تناول أزمة مرسوم الأقدميات لضباط 1994. واعتبر أنها تتفاقم بمحاولة تصغيرها وحصرها ببعد تقني والتغاضي عن خلفياتها السياسية والحيثيات الرئاسية. وقال بصرف النظر عن قانونية مرسوم الأقدميات أو عدمها، فإضافة إلى الخلل الذي يعتريه بعدم توقيع وزير المال عليه، يعتريه خلل آخر يتمثل بتجاوز توقيع وزير الداخلية، لأن من بين الضباط المعنيين بالمرسوم ضباطاً من قوى الأمن الداخلي.

الجمهورية/ الآن سركيس

تناول مساوئ قانون الانتخاب الجديد الذي وصفه بـ"العجيب الغريب"، وقال رغم بعض المساوئ يترك هذا القانون نافذة أمل ولو صغيرة نحو التغيير، مع العلم أن الأكثري أو النسبي ليس المشكلة، بل المشكلة الأساس في طريقة التفكير العشائري والطائفي والمذهبي التي تمنع المحاسبة.

اللواء/ حسين زلغوط

أبدى الخشية من أن يحرق مرسوم أقدميات ضباط دورة 1994 المراكب بين بعبدا وعين التينة. وأوضح أن عملية سعاة الخير متوقفة، وتصعيد عيد الميلاد يفتح الأزمة على كل الاحتمالات. لافتاً إلى أن الأقدمية تعطى تقديراً لأعمال باهرة في الحرب أو حفظ الأمن.