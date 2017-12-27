الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوغدانوف: تبريرات واشنطن لبقاء قواتها في سورية مرفوضة

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تبريرات الولايات المتحدة لبقاء قواتها في سورية غير مقبولة ومرفوضة ولا سيما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوغدانوف قوله إن "تبريرات وجود القوات الأميركية في سورية غير مقبولة وتثير تساؤلات كثيرة ولا يوجد بالنسبة لهم أي أساس للبقاء في سورية بعدما أعلنا النصر على تنظيم داعش مشيراً إلى أن الأميركيين يطرحون أسباباً جديدة مرفوضة بالنسبة لموسكو وليس لديهم أصلاً أي مبرر قانوني للوجود على الأراضي السورية.

وكالة الأناضول

أردوغان مغرداً: تقرب تركيا من إخوتها الأفارقة ليس تقرب مصلحة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تقرب تركيا من إخوتها الأفارقة ليس تقرب مصلحة من طرف واحد؛ مؤكداً إنها "علاقات منافع متبادلة تهدف للنهوض بالقارة السمراء". جاء هذا في تغريدة لأردوغان باللغة العربية عبر حسابه على "تويتر" قبيل مغادرته السودان، متوجهاً لتشاد ثاني محطات جولة إفريقية، تشمل تونس أيضاً. وقال أردوغان في تغريدته: "تقرب تركيا من إخوتها الأفارقة ليس تقرب مصلحة من طرف واحد، بل هو علاقات منافع متبادلة تهدف لإغناء إفريقيا والنهوض بها".

وكالة أنباء رويترز

الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة في محادثات بين كوريا الشمالية وأميركا

قال الكرملين الثلاثاء إن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إذا قبل الطرفان ذلك. وتدعو موسكو الطرفين منذ وقت طويل لإجراء مفاوضات بهدف تخفيف التوتر الذي تثيره برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المستمرة رغم قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي منذ سنوات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "استعداد روسيا لتمهيد الطريق من أجل نزع فتيل التوتر واضح".

وكالة فرنس برس

إنقاذ عدد كبير من المهاجرين في البحر المتوسط

أنقذت سفينتان ليل الاثنين - الثلاثاء عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا في ثلاثة مراكب في البحر الأبيض المتوسط انطلقت من ليبيا قبل أن تسوء الأحوال الجوية، حسبما أعلن خفر السواحل في إيطاليا. وأنقذت منظمة "برواكتيفا اوبن ارمز" غير الحكومية زورقاً مطاطياً كان على متنه 134 شخصاً بينهم سبعة أطفال. وسينقل هؤلاء إلى باخرة اكواريوس التابعة لمنظمة "اس او اس ميديتيرانيه" غير الحكومية لايصالهم إلى بوزالو في صقلية. كما أنقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" الأوروبية ضد مهربي البشر، ركاب مركبين آخرين. وسينقل من كانوا على متن المركبين، وهم حوالي 230 شخصاً، أيضاً إلى باخرة اكواريوس، حسب ما أفاد متحدث باسم منظمة "اس او اس ميديتيرانيه" وكالة فرانس برس.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق أقماراً صناعية للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين أقماراً صناعية للاستشعار عن بعد الثلاثاء على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش -2سي) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. ودخلت الأقمار الصناعية المدار المحدد لها سلفاً، فيما وُصفت عملية الإطلاق بالناجحة. وبوصفها الدفعة الثالثة من مشروع (ياوقان-30)، ستقوم الأقمار الصناعية بعمليات استكشاف للبيئة الكهرومغناطيسية وتجارب أخرى. ويمثل هذا الإطلاق المهم رقم 260 لعائلة صواريخ لونغ مارش.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

قاسمي: تصويت إيران لصالح قرار نقض حقوق الإنسان في ميانمار سجّل كوثيقة في الامم المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزراة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عن إرسال تصويت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصالح القرار الخاص بانتهاك حقوق الإنسان في ميانمار، عبر مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيله كوثيقة رسمية لدى المنظمة الأممية. وصرح قاسمي، الثلاثاء، أنه في ضوء السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل الدفاع عن حقوق المسلمين في أنحاء العالم، وخاصة المسلمين المظلومين في ميانمار فإن التصويت الإيراني الإيجابي على قرار انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد تم عبر إرسال مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بهدف توثيقها هناك.