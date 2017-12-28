TL

الجو عيد وما بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي حالياً اختلاف وليس خلافاً، والتفهم والتفاهم على ما كان يؤكد الرئيس الراحل صائب سلام مسألة الضرورة طالما أن الرئيس ميشال عون يؤكد على راحة الناس وطالما أن الرئيس نبيه بري يشدد دوماً على تدوير الزوايا.

المنار

اعتبر الرئيس نبيه بري أن قضية فلسطين تبقى القضية الاساس.

nbn

اكتفى رئيس مجلس النواب نبيه بري بما قاله بالامس بشأن مرسوم الضباط لا سيما ان هناك امورا كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب بالحديث عنها اليوم.

mtv

نجح التعقل في التعاطي مع الأزمة الناشئة بين بعبدا وعين التينة في حصر الخلاف بين المرجعيتين في إطاره الدستوري، والجدال يدور حول شرعية منح الأقدمية للضباط من دون توقيع وزير المالية أم عدم شرعيته.

NTV

رئيس الحكومة سعد الحريري طمأن إلى أن الطائف بخير وفي ذكرى اغتيال الوزير محمد شطح قال هذا البلد لا يعيش من دون حوار.

المستقبل

تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية من المملكة العربية السعودية موافقتها على تعيين فوزي كبارة سفيراً للبنان في الرياض، كما تبلغت أن سبب تأخير هذه الموافقة يعود لأمور إدارية بحتة لا علاقة للسياسة بها.

OTV

تصر بعبدا على أن لا مشكلة مع عين التينة... ولا إشكال ولا إشكاليات... وأن القضية محلولة... وأن العلاقات سوية طبيعية سليمة... وأن كل الأمور ستتم... بحسب الأصول... كيف؟ لننتظر ونر...

LBC

لفت ما قاله الرئيس سعد الحريري، في الذكرى الرابعة لاستشهاد محمد شطح، إذ تحدث عن "أزمة من أمر الأزمات في حياته السياسية" في إشارة إلى ما جرى معه في السعودية، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الحريري بهذه الصراحة عن هذه الأزمة.

الميادين

شدّد متحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​"، على أنّ "اتهامات ​روسيا​ بشأن تدريب متطرفين في ​سوريا​، سخيفة ولا معنى لها"، مشيراً إلى أنّ "الاتهامات الروسية تتعارض مع روح بيان 11 تشرين الثاني المشترك بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

الجزيرة

أكّد مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية السورية​ أنّه مرّة جديدة يستمرّ الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بتضليل الرأي العام في قناعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم الّتي ارتكبها بحقّ الشعب العربي السوري، عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في ​سوريا​.

العربية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن "لدى ​موسكو​ أدلة على حصول مسلحي "​جبهة النصرة​" على دعمٍ خارجي لمحاربة ​الجيش السوري​".