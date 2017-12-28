الاتحاد/ داود رمال

دعا إلى رصد الحركة الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية بعناية في ظل عملية الترسيم المستمر الذي يقوم بها العدو، وبناء جدار يشبه جدار الضفة الغربية والقدس، بحيث أصبح في بعض الأماكن واضحاً، مشيراً إلى قلق إسرائيلي واستعجال في اتخاذ تدابير عند الحدود مع لبنان والقلق الإسرائيلي ازداد مع التطورات الإسرائيلية وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. ولفت الى أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تحصينات لها طابع دفاعي، والجيش واليونيفيل عيونهم مفتوحة على هذه الإجراءات كما أن المقاومة عينها مفتوحة أيضاً وترصد بعين الدقة هذه الإجراءات. وأوضح أن الجو الراهن هو عبارة عن حالة من الرصد لكل من العدو والمقاومة وكل ينتظر الآخر لكي يرتكب خرقاً.

النهار/ إميل خوري

أشار إلى إمكانية أن تزيل موازنة عام 2018 شوائب موازنة 2017، بإصلاحات تخفض العجز وتحفز الاستثمارات، وقال إن استمرار ارتفاع العجز والدين العام يعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية للخطر.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إن ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته ودوره في القرار السياسي لا يرتبط بالنصوص فقط، ولا سيما في ظل المعطيات المعقدة الخاصة بتركيبة المجتمع اللبناني وتناقضاته الطائفية والمذهبية بل بكل ما يرتبط بدوره كحاكم للبلاد وبالتوازنات والتحالفات السياسية والمتغيرة بشكل مستمر فضلاً عن التسوية السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما هو عليه الآن من أمن واستقرار وهدوء، ولهذا فإن رئيس الجمهورية يلعب هنا دور الحكم وعلى أساس ذلك يقرر التوقيع على مرسوم أم لا.