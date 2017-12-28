الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية للقاء التشاوري للمحافظات: لمعالجة تداعيات الاقتصاد الريعي والانتقال الى إقتصاد انتاجي وسأعمل لرفع الحرمان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه سوف يعمل "لرفع الحرمان عن المناطق اللبنانية كافة من دون تمييز، لأن هذه المعاناة واحدة بالنسبة إلى جميع اللبنانيين"، ودعا إلى "معالجة التداعيات التي سببها الاقتصاد الريعي، وذلك من خلال الانتقال إلى اقتصاد انتاجي"، وشدد على أنه سيتعاون مع الجميع "لتحقيق هذه الأهداف التي يسعى اليها اللبنانيون".

وكالة أنباء الإمارات - وام

أمام محمد بن راشد .. 17 قاضياً جديداً في المحاكم الإبتدائية يؤدون اليمين القانونية

أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أدى في قصره في زعبيل سبعة عشر قاضياً جديداً في المحاكم الإبتدائية بمحاكم دبي اليمين القانونية إذ أقسم القضاة ومن بينهم خمسة قضاة مواطنين على أن يحكموا بين الناس بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية في دبي ودولة الإمارات.

وكالة الأناضول

أردوغان يغادر تونس آخر محطة في جولته الإفريقية

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تونس، في ختام جولته الإفريقية التي شملت أيضاً كلًّا من السودان وتشاد. وكان في وداع أردوغان والوفد المرافق له، بمطار قرطاج الدولي، عدد من المسؤولين التونسيين، على رأسهم وزير الخارجية خميس الجهيناوي. والتقى الرئيس التركي نظيره التونسي، الباجي قائد السبسي في وقت سابق اليوم، بقصر قرطاج، وعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

9 جرحى في انفجار عبوة ناسفة في متجر في مدينة سان بطرسبورغ

أصيب 9 أشخاص الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إثر انفجار وقع في أحد المتاجر. قال مصدر من هيئة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن الانفجار، الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ شمالي روسيا، أسفر عن جرح 9 أشخاص وإجلاء أكثر من 50 آخرين.

وكالة أنباء شينخوا

تعديل جزئي للدستور على جدول أعمال اجتماع الحزب الشيوعي الصيني المقبل

قرر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الأربعاء، تضمين مناقشة اقتراح حول تعديل جزء من الدستور في جدول أعمال الجلسة العامة الثانية للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني المقرر انعقادها في يناير المقبل.