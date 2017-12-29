الشرق 27/12/2017

لماذا يسكن ميسي في كوكب آخر رغم تعاقب العديد من الموهوبين؟

ميسي من كوكب آخر، عبارة اعتاد الجميع إطلاقها على نجم برشلونة الأول عقب كل إنجاز يحققه أو رقم يحطمه وهو الأمر الذي تكرر بعد قيادة النجم الأرجنتيني فريقه للفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في معقله ليقترب كثيراً من حسم لقب الليغا. ولكن يبقى السؤال لماذا يسكن ميسي دون غيره في كوكب آخر رغم تعاقب العديد من النجوم الموهوبين على ملاعب كرة القدم عبر التاريخ؟ ولماذا هو بالذات من نجح هذا النجاح اللافت والباهر في تحطيم هذا الكم من الأرقام القياسية؟ والحقيقة أن هذا التألق غير المسبوق يرجع إلى عدة أسباب بعضها يعود إلى ليونيل نفسه وبعضها الآخر قدري ويعد مكافأة من الله للبرغوث على مثابرته واجتهاده.

سيرينا وليامس تعود إلى الملاعب

أعلن منظمو دورة أبو ظبي الاستعراضية في كرة المضرب التي تقام الأسبوع المقبل، مشاركة الأميركية سيرينا وليامس التي ستعود للملاعب للمرة الأولى بعد غيابها منذ مطلع 2017 في إجازة أمومة.

اللواء 28/12/2017

تحديد سعر ديبالا

حددت إدارة نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الخمسة الأخيرة، سعر نجم هجومه باولو ديبالا، الذي ارتبط إسمه كثيراً خلال الفترة الأخيرة بالإنتقال إلى مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

رونالدو لن يسكت

رد النجم كرستيانو رونالدو، على ملاحقته من مصلحة الضرائب الإسبانية التي تتهمه بالتهرب من دفع حوالى 15 مليون يورو، وتلوح بإدخاله السجن، حيث نقلت صحيفة "إل موندو" عنه عبر محاميه، إن مصلحة الضرائب تطبق معايير مختلفة وأكثر ضرراً به من التي يتم تطبيقها على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال محاميه خوسيه انطونيو شوكلان: إن الموقف في هذه الحالة يتناقض مع موقف مصلحة الضرائب بقضية لها عقود مماثلة تماماً لعقود كريستيانو رونالدو، ويتم استخدام أساليب تعسفية ومبتكرة بشكل واضح.