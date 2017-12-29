النهار/ سركيس نعوم

قال إن اللبنانيين العقال يجب أن يعترفوا بأن المواطنين من كل الطوائف مدينون للسعودية منذ عقود كثيرة ولدول الخليج إجمالاً في المساعددات وإعادة الإعمار، وأيضاً يجب أن يعترفوا أنهم مدينون لإيران في تحرير الجنوب وبعض البقاع الغربي من احتلال إسرائيلي مزمن ما كان ممكناً من دونها.

النهار/ سمير تويني

أشار إلى تخوف مصادر دبلوماسية من إمكان اهتزاز التسوية بين أطراف الحكم، فيشتعل الصراع في ما بينهم كلما أرادت الحكومة اتخاذ قرار، غير أنها سألت كيف يمكن المحافظة على استقرار لبنان وأمنه من خلال المظلة الدولية في جو داخلي هش؟

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال: مرة أخرى تثبت نظرية سياسية سادت في لبنان بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية صحتها، وهي أن التسوية الرئاسية التي أنتجت العهد الرئاسي الحالي ليست سوى توافق مؤقت بين قوى سياسية. ثمة فوارق كبيرة وتناقضات في ما بينها إلى حد يمكن القول إنه لا يمكن التوفيق بينها على كل شيء. ورأى أن مكمن العلة في العلاقة السياسية المهتزة بين رئيس الجمهورية وقيادات سياسية في البلاد وفي تجاوز الخطوط الحمر التي رسمها الطائف.

اللواء/ كارول سلوم

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة أن من يتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانتهاك الطائف عليه أن يقدم إثباتاً أو دليلاً على ذلك، مذكرة بأن رئيس الجمهورية حريص على تطبيق الطائف ويدرك جيداً ماهية نصوصه، أما في ما يتعلق بالاتهامات حول توزيع الصلاحيات والخلل في التوازن فهي باطلة وكل ما يحكى في الموضوع مرتبط بصراع سياسي ميثاقي.