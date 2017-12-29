الوكالة الوطنية للإعلام

حمادة تابع مع الوكالة التركية ترميم وتأهيل ثانوية حوض الولاية ووعد الثانويين الناجحين بالدفاع عن قانون استقطابهم

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مع وفد من الوكالة التركية للتنمية والتعاون - مكتب بيروت برئاسة سرهات كوتشوك قورد، يرافقه المهندس المدني في الوكالة التركية محمد مقصود، في حضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والمنسق الخارجي للهيئة المهندس إيلي خوري، المهندس الاستشاري في الوزارة وحيد ملاعب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

زاخاروفا: موسكو قلقة من ظهور سلاح جديد لدى الإرهابيين في سوريا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو قلقة من ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين في سوريا. وقالت الناطقة في مؤتمر صحفي: "يقلقنا ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين والسؤال من أين لهم هذه الأسلحة؟"، معيداً للأذهان أنه منذ عدة أيام أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري من منظومة جوية محمولة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

المهندس خميس يشكل مجموعة عمل حكومية لإعادة تأهيل المرافق الأساسية والخدمية في دير الزور

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً بتشكيل مجموعة عمل حكومية برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم لوضع خطة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية والخدمية والمباني الحكومية والعمل على توفير المواد التموينية الضرورية بشكل دائم في محافظة دير الزور.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

مدير الدرك يزور الرصيفة ويلتقي الفعاليات الشعبية في اللواء

أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة أن المواطن محور العملية الأمنية، وشريك أساسي وفاعل في ترسيخها. وقال إن المواطن محط اهتمام القائد الأعلى الداعم الأول للإنسان الأردني والموجه نحو تعزيز أمنه وأمانه في مسيرة التنمية والتطوير. جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحواتمة الخميس إلى لواء الرصيفة ولقائه عدداً من الأهالي والفعاليات الشعبية من أبناء اللواء.

وكالة أنباء شينخوا

الشرطة الصينية تلاحق قضايا مخدرات وتعتقل 70 شخصاً مشتبه بهم

قالت وزارة الأمن العام الصينية إنه تم اعتقال ما يزيد على 70 شخصاً مشتبه بهم بتهمة إنتاج مواد كيميائية مخدرة وتوزيعها. وأضافت الوزارة في بيان أن شرطة مدينة لينيي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين اعتقلت 20 شخصاً مشتبه بهم بتهمة انتاج مادة كيميائية في شهر آب. وتم مصادرة حوالي 22 طناً من المواد الكيميائية و30 طناً من المواد الخام في هذه القضية. وقام شخصان مشتبه بهما، باستيراد المواد الخام من إيطاليا والأردن واليابان ونظما الإنتاج في شاندونغ قبل بيعها للتجار في البلاد.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

السفير الإيراني في روسيا: طهران تسعى من أجل الحوار وإرساء الاستقرار بالمنطقة

أكد السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنائي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس بوتين في شؤون في الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، أن طهران تسعى من أجل الحوار وإرساء الاستقرار بالمنطقة. وبحث سنائي وبوغدانوف خلال اللقاء الذي جرى الخميس في موسكو حول العلاقات بين إيران وروسيا وتطورات منطقة الشرق الأوسط والأزمة السورية واليمنية .