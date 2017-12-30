TL

نهاية الأسبوع نهاية سنة حفلت بأحداث كبرى في المنطقة حبس فيها اللبنانيون أنفاسهم مرّات عدة وآخرها حين استقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من السعودية. وبعدها كان التوافق اللبناني على النأي بالبلد عن تلك الأحداث والأزمات.

المنار

في جمعته الرابعة، الغضب الفلسطيني يتوقّد، الآلاف صلّوا في الأقصى تثبيتاً للحقوق، وتدعيماً للصمود، وبعد الصلاة كانت الوجهة إلى المواجهة في القدس والضفة والخليل وعند خطوط التماس مع كيان الاحتلال، والسلاح عزم وحجر وصرخة وصدور لا تخشى الرصاص، شباب فلسطين على عهدهم، يوجّه البوصلة إلى حيث يجب، وبيدهم يرسمون مرحلة جديدة في مواجهة قرار ترامب وأطماع الاحتلال.

nbn

من لبنان إلى فلسطين المحتلة جمعة غضب جديدة واشتباكات مع قوات الاحتلال من بيت لحم إلى نابلس والخليل، أسفرت عن سقوط أكثر من مئة جريح فلسطيني، أما في مصر فقد استهدف عمل إرهابي كنيسة في حلوان ما أدى إلى مصرع حوالي 10 أشخاص.

mtv

إقليمياً، هجوم دموي جديد استهدف كنيسة مصرية في جنوب القاهرة فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي التظاهرات في إيران احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، وهي تظاهرات لم تكتفِ بالشعارات الاجتماعية بل تضمّنت هتافات ندّدت بالنظام الإيراني واستغلال الدين في سبيل إذلال الشعب.

NTV

على بعد ساعات من انتهاء العام، شهدت مصر عملاً إرهابياً مزدوجاً أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح خمسة في هجوم مسلّح على كنيسة مار مينا بضاحية حلوان جنوب القاهرة، سبقه إطلاق نار على متجر في المنطقة نفسها، ما أدى إلى مقتل شخصين.

المستقبل

اليوم آخر أيام العمل فعلياً لهذه السنة ويستعد لبنان ومعه العالم لاستقبال سنة جديدة. لبنانياً أقفلت السنة على ما بات يُعرف بأزمة المرسوم بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وبدا أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دخل على الخط مطمئناً إلى وجود حلول شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه.

OTV

النهاية... هذا هو الطائف... وهذا هو الدستور والميثاق... وهذه مقتضياتهما...

ورئيس الجمهورية، وفق الميثاق والدستور والطائف، هو رأس الدولة... والقائد الأعلى لقوّاتها المسلحة... وهو رمز وحدة الوطن وهو من يحافظ على استقلال بلادنا ووحدتها وسلامة أراضيها... وهو الساهر على الدستور... وهو الوحيد الذي يقسم اليمين على ذلك... وهو الأوحد الذي يقول عنه الدستور الميثاقي، أنه يقبض على أزمة الحكم...

LBC

الإرهاب يضرب مجدداً في مصر... تسعة أقباط برصاص أحد المتطرفين في منطقة حلوان جنوب القاهرة، ما أعاد إلى الأذهان الإرهاب الذي تعرّضت له الكنائس القبطية وكذلك القرى شبه النائية في سيناء.

الميادين

أكّد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​جيمس ماتيس​ أنه "يتوقع زيادة عدد المدنيين الأميركيين في ​سوريا​، وبينهم متعاقدون ودبلوماسيون مع اقتراب المعركة ضد "داعش" من نهايتها وتحوّل التركيز إلى إعادة ​البناء​ وضمان عدم عودة الإرهابيين".

الجزيرة

أقرّ ​الرئيس الروسي​ ​فلاديمير بوتين​ إدخال تعديلات على القانون الجنائي تقضي بتشديد عقوبة الجرائم الإرهابية وصولًا إلى السجن مدى الحياة.

العربية

الرئاسة المصرية: المحاولات الإرهابية اليائسة ستزيد الإصرار على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرّف.