النهار/ ابراهيم بيرم

تناول الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، وقال لم يعد خفياً أن حزب الله ومنذ زمن بعيد أبلغ من يعنيهم الأمر وخصوصاً الحلفاء أنه يرفض أن يرث الدور السوري إبان حقبة الوصاية في رأب التصدعات وتسوية النزاعات وما أكثرها لأن لا مصلحة له في ذلك على المستوى البعيد، ورأى أن كل الذين ينتظرون دوراً تسووياً للحزب للمشكلات الناشئة أخيراً ستطول فترة انتظارهم لأن الحزب تعوّد العمل على الموجة الطويلة الهادئة.

اللواء/ أحمد الغز

رأى أن لبنان بحاجة ماسّة إلى علاجات مكثفة بالكيمياء الإنسانية الأخلاقية السياسية لكي يستعيد الوفاء والمودة والمحبة والتعقّل والألفة وقبول الآخر والتناغم بين المكوّنات الوطنية وتكامل وظائفها بما يعيد الحياة الطبيعية إلى المجتمع الوطني ودولته ومنع ترويج الكراهية والأحقاد.

اللواء/ عمر البردان

رأى أن الأزمة الحالية هي رأس جبل الجليد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ولفت إلى أن الخلافات تكبر من الصلاحيات إلى النفط إلى قانون الانتخاب.