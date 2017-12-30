The Guardian

وضع القوات الجوية الأسترالية في حالة من التأهب بعد اتجاه قاذفات روسية طويلة المدى جنوباً

وُضعت قاعدة للقوات الجوية الأسترالية في حالة تأهّب خلال مناورة جوية نفذتها قاذفات روسية بعيدة المدى في مياه محايدة قبالة الساحل الأندونيسي في خطوة اعتبر محلّلون بأنها تؤشر إلى مسعى روسي لتوسيع نفوذ موسكو في المحيط الهادئ. القاعدة الجوية الأسترالية في منطقة داروين وُضعت في حالة تأهّب لمرحلة قصيرة من الوقت في أوائل شهر كانون الأول خلال التمرين الذي شاركت فيه قاذفتي "تي يو 95 إم إس" بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية. وأشارت شبكة "آر تي" الروسية للأخبار بأن هذا التمرين يشكّل أول دورية جوية روسية في أجواء تلك المنطقة وقد انطلقت القاذفتين الروسيتين من مطار أندونيسي. واعتبر محلل أسترالي في مجال الأمن القومي إن هذه الخطوة هي بمثابة تذكير بأن روسيا موجودة هنا وتريد أن يكون لها دور في أمن المحيط الهادئ وهي مستعدة لاستخدام القوة لإظهار ذلك.

روسيا اليوم

قطر وإثيوبيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلماريام دسالنج، رئيس أركان القوات القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم في أديس أبابا، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني بينهما. وقال دسالنج، خلال استقباله الغانم، الذي وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على رأس وفد قطري رفيع: "الزيارة تدل على أن التعاون الثنائي بين البلدين يتحرّك إلى مستوى جديد من الصداقة". وأشار دسالنج، أثناء اللقاء، الذي ركّز، حسب "وكالة الأنباء الإثيوبية" الرسمية، على سبل تعزيز التعاون بين إثيوبيا وقطر في مجال الأمن، إلى أن البلدين وقّعا عدداً من اتفاقات التعاون، فيما حث جميع الأطراف على المضي قدماً نحو تنفيذها. كما أكّد دسالنج، في تطرّقه إلى موضوع الأزمة الخليجية، تأييد إثيوبيا لمبادرة أمير الكويت لحل القضية بطرق دبلوماسية. وشدّدت الوكالة الإثيوبية في هذا السياق على أن الزيارة الرسمية، التي قام بها رئيس الوزراء إلى الدوحة خلال الشهور القليلة الماضية، "لعبت دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين". من جهتها ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشترك لا سيما في المجالات العسكرية. ويجري التقارب بين الجانبين على خلفيّة استمرار التوتّر الداخلي الكبير في منطقة الخليج إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 05/06/2017، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن إثيوبيا تمرّ بمرحلة صعبة في علاقاتها مع جارتها مصر، (إحدى أبرز الدول العربية المعارضة لقطر)، بسبب قضية سد النهضة.

روسيا اليوم

بريطانيا تلتف على العقوبات ضد روسيا خوفا من البرد

وصلت ناقلة الغاز الروسية "كريستوف دو مارجيري" إلى المملكة المتحدة، حاملة أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال المستخرج في حقول شبه جزيرة يامال الروسية إلى المملكة. واضطرت لندن للتحوّل بشكل عاجل إلى الغاز الروسي بسبب النقص في إمدادات الغاز نتيجة خروج خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز في المملكة من الخدمة، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث هبطت درجات الحرارة في وسط البلاد إلى -13، ما يعد أقل بـ 15 درجة عن المتوسط المعتاد لشهر ديسمبر. وبهذه الخطوة تجاهلت لندن العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة ضد روسيا، والتي تمسّ مشاريع الغاز في يامال الواقعة في القطب الشمالي، وكانت بريطانيا وشركاؤها الأوروبيون قد صادقوا على تمديد عقوباتهم ضد روسيا الأسبوع الماضي لمدة 6 أشهر أخرى. ويامال للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك لشركات تضم "نوفاتيك" الروسية (50.1%)، و"توتال" الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، إضافة إلى صندوق الاستثمار الصيني طريق الحرير (9.9%) ومشروع يامال ليس مدرجاً بشكل مباشر في العقوبات الأوروبية، لكن بروكسل ولندن فرضتا عقوبات مختلفة على روسيا تضامناً مع العقوبات الأميركية، وتشمل هذه العقوبات فرض قيود على الابتكار وتطوير حقول الطاقة الجديدة.