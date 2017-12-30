الوكالة الوطنية للإعلام

عون: مستقبل لبنان سيكون أفضل من ماضيه وسنبني دولة ونستنهض الوضعين الاقتصادي والمالي مهما كانت الأمور صعبة

أكّد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "مستقبل لبنان سيكون أفضل من ماضيه القريب والبعيد لأننا سنبني دولة مهما كانت الأمور صعبة"، مشيراً إلى "أننا سنتمكن في وقت قريب جداً من استنهاض الوضعين الاقتصادي والمالي ليعود الأزدهار إلينا".

وكالة أنباء الإمارات - وام

السيسي يوجّه بتكثيف تأمين المنشآت الحيوية في أعقاب هجوم كنيسة حلوان

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية في بلاده. وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان صباحاً، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المواطنين ورجال الشرطة. وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي وجّه كافة الأجهزة المعنية بالدولة المصرية لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين.

وكالة الأناضول

تركيا توقّع اتفاقية لصناعة منظومة دفاع متوسط المدى

وقّعت مستشارية الصناعات الدفاعية، التابعة لوزارة الدفاع التركية، اتفاقية مع شركة الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" لصناعة منظومة دفاع متوسطة المدى ومنخفضة الارتفاع. وقال بيان صادر عن "أسيلسان"، إن الاتفاقية تم توقيعها، وتبلغ قيمتها 122 مليون و422 ألف و715 يورو، إلى جانب مليار و11 مليون و395 ألف و262 ليرة تركية (المجموع الإجمالي يعادل 369 مليون يورو تقريباً).

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

موسكو: الانتصار على الإرهاب في سورية منع تمدّده إلى المنطقة وروسيا

أكّد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن القوات المسلّحة السورية هزمت التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. جاء ذلك خلال لقاء فومين سفيرة فرنسا في موسكو سيلفا أغنيس بيرمان حيث أطلعها على تقييم روسيا للوضع في سورية ومبادرة عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي وفق ما أعلن مسوول في وزارة الدفاع الروسية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بحلوان

دان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وأدّى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وكالة فرنس برس

المعارضة الفنزويلية تتعهّد تقديم مرشح أوحد للانتخابات الرئاسية

تعهّدت المعارضة الفنزويلية، المنقسمة حيال الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مواجهة الحكومة الاشتراكية للرئيس الفنزويلي، تقديم مرشح أوحد للانتخابات الرئاسية في 2018، التي يأمل نيكولاس مادورو بأن يفوز فيها بولاية ثانية.

وكالة أنباء شينخوا

شركة عمانية تفتتح فرعاً في الصين بهدف زيادة الاستثمارات بين البلدين

فتتحت شركة "النمر أكسبو للمعارض الدولية" العمانية في منتصف ديسمبر الجاري فرعها الأول في العاصمة الصينية بكين. صرّح بذلك في مقابلة خاصة مع (شينخوا) رئيس مجلس إدارة الشركة سالم الهاشمي وقال "لقد تم افتتاح فرع مكتبنا في بكين وبدأنا العمل بشكل رسمي منذ منتصف كانون الأول الجاري".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يوقّع على قانون المصادقة على الاتفاقية مع سوريا لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون بشأن المصادقة على الاتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسيع مساحة مركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس. وجاء في نص القانون الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية: "المصادقة على الاتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسيع مساحة مركز الإمداد المادي للأسطول الحربي البحري".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رجال أعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

أكد رئيس جمعية الصناعيين في باكستان "عارف يوسف جيوا" على ‌‌أهمية توطيد العلاقات التجارية بين باكستان وإيران باعتبارهما بلدين جارين، ودعا الحكومة الباكستانية إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الإيرانية. وأشار جيوا الجمعة إلى جودة السلع الإيرانية ذات المواصفات الدولية بما فيها البلاط والسراميك، وأكّد أن جودة هذه السلع تثير إعجاب رجال الأعمال الباكستانيين.