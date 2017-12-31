TL

نهاية الأسبوع نهاية سنة عناوينها: صفعة الإحتلال في فلسطين. سوتشي وجنيف، والصراع الأميركي- الروسي في سوريا. إحباط محاولة انسلاخ كردستان عن العراق. بطولات أردوغان في إحباط الإنقلابات في تركيا. اغتيال علي عبدالله صالح. محاولات غسان سلامة إنهاء الأزمة في ليبيا. التمدد والمقاومة والتظاهرات في إيران. الدور الفرنسي المستعاد في أجزاء من المنطقة. التحضيرات لإعادة انتخاب بوتين في روسيا. التخبط الرئاسي والمواجهات السياسية الأميركية. الشوكة الغليظة في كوريا الشمالية.

المنار

على نية مواصلة الغضب في العام 2018، يقفل العام 2017 في فلسطين.

مع كثرة المشوهين والمحرضين، لا تزال قضية الأقصى تقاوم، تبتكر أساليبها، تخترق جدران الصمت، وتنطق باللغات كافة في عواصم العالم وجبهاته وشوارعه.

nbn

غاب النشاط السياسي مع دخول لبنان في فلك عطلة عيد رأس السنة، فيما كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تشهد بمختلف مدنها مسيرات مليونية حاشدة، رفضاً لمحاولات التدخل الخارجي في البلاد، وتجديداً للعهد والبيعة لنظام الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه.

mtv

معيشياً، بدءا من 1 كانون الثاني 2018، ستطبق زيادة الواحد في المئة على الـ tva، ما يعني زيادة الأعباء على المواطنين، في وقت لا توحي المؤشرات الاقتصادية ان العام الطالع سيكون واعدا اقتصاديا.

NTV

يمسك اليوم الأخير بذيل السنة، رافضاً إجراء عملية تسلم وتسليم، قابضاً على القضاء، تاركاً العام المقبل للقدر. ومن 2017 إلى 2018، لا شيء واعداً بالتغيير سوى محطة أيار الانتخابية التي أريد لها أن تكرر المكرر، وأن تعيد إنتاج الطاقم المر، ما خلا التعويل على خروق استثنائية.

المستقبل

وفي مصر، أحبطت الأجهزة الأمنية مخططاً لعناصر ما يعرف بحركة "حسم"، أحد الأجنحة المسلحة لـ"جماعة الإخوان"، كانت تستعد لتنفيذ سلسلة هجمات، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

OTV

لا يزال موضوع عرقلة ترقية الأسلاك العسكرية من قبل وزارة المال المنتمية، الموضوع المطروح بشكل أولوي في الأسبوع الأخير من العام، خصوصاً أن لهذا الموضوع مهلاً قانونية تنتهي منتصف ليل غد، الأحد 31 كانون الأول 2017.

LBC

على مسافة أقل من ثلاثين ساعة على سقوط آخر ورقة من السنة، والدخول في أول ورقة من السنة الجديدة، تزدحم الآمال والأمنيات. صحيح أن شيئاً لا يتغير بين ليلة وضحاها، ولكن يبقى العالم "يعلل النفس بالآمال" انطلاقاً من قاعدة: "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل".

الميادين

شيّع الفلسطينيون في غزة الشهيد محمد جمال مصلح الذي قضى متأثراً بجروح أصيب بها في مواجهات مخيم البريج وقد جابت مسيرة التشييع شوارع غزة وهتف المتظاهرون خلالها بشعارات الدعم للقدس والاستمرار في الانتفاضة نصرة لها.

الجزيرة

نددت حركة حماس بتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفد فريدمان بشأن ردود الأفعال الفلسطينية الرافضة لقرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة واعتبرتها مبررا لقطع العلاقات مع واشنطن.

العربية

شددت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خويل على أن قرار الرئيس جيمي موراليس نقل سفارة غواتيمالا في إسرائيل إلى القدس لا رجوع عنه داعية إلى احترام قرارات بلادها.