الديار/ ميشال نصر

قد تكون قلة من الناس من يعرفون أنه عشية رأس السنة 2017 وبالتحديد فجر ذاك اليوم كانت مجموعة من القوة الضاربة تنفذ عملية أمنية نوعية شمالاً أدت إلى توقيف مجموعة إرهابية، بعدما نجحت مديرية المخابرات في زرع أحد عملائها داخل الشبكة، من بين أفرادها إنتحاري كان على وشك استهداف أحد الأماكن العامة ليلة العيد، لتطوي معها الـ2016 ليلتها الأخيرة بسلام، ليستيقظ العالم على فاجعة هجوم استهدف أحد أشهر الملاهي في اسطنبول موقعاً عشرات الضحايا من بينهم لبنانيون.