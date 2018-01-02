الجزيرة - السعودية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يواصل جولاته التفقدية

قام الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس بزيارة تفقدية لمراكز وهجر وقرى محافظة رفحاء، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة. واستهل جولته التفقدية بزيارة عدد من مشايخ القبائل بالمحافظة في منازلهم، الذين أعربوا عن شكرهم لسموّه على زيارته لهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تدل على ما يميز شعب هذا البلد من تلاحم وتكاتف مع ولاة الأمر. والتقى في جميع الزيارات المواطنين والمسؤولين، واستقبل عدداً من المواطنين والمراجعين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وافتتح مشروع تنقية المياه بمركز لينة مؤكداً أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة تنفيذ واستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بما يحقق الصالح العام. منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.

الاتحاد - الإمارات

نهيان بن زايد: رؤية خليفة وتوجيهات محمد بن زايد تثمر نجاحات ومنجزات

حظي استفتاء "الاتحاد" الرابع بردود فعل واسعة على كافة المستويات، وقوبلت اختيارات المصوتين بارتياح شديد في الشارع الإماراتي كونها صادفت أهلها، وأثنى الجميع على فوز الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بلقب شخصية العام الرياضية، على ضوء الإنجازات المتوالية التي حققها مجلس أبوظبي الرياضي بالمستويات كافة، ما جعل من أبوظبي قبلة للرياضة العالمية.

أخبار الخليج - البحرين

التخوف من عدم اكتمال النصاب يؤجل جـلـسـة الــــنــواب الــيـــوم

قرر مجلس النواب تأجيل جلسته المقررة الثلاثاء إلى يوم الخميس القادم، وذلك لاعتذار عدد كبير من النواب عن حضور جلسة اليوم نظراً إلى سفر العديد منهم إلى الخارج. ويأتي تأجيل الجلسة خشية عدم تحقيق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.

الأنباء - الكويت

اقتراض 25 مليار دينار على رأس الأولويات

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية غداً الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويبت المجلس في مشاريع القوانين ذات الأولوية والتي سبق أن حددتها الحكومة المستقيلة وتضمنت قانون اقتراض الحكومة 25 مليار دينار، وتعديل قانون الجيش لقبول غير الكويتيين، وتعديل قانون البلدية، وتعديل قانون مكافحة الفساد. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إن تحديد مشاريع القوانين ذات الأولوية سيتم بالتنسيق مع لجنة الأولويات البرلمانية.