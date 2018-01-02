الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

موسكو: نرفض أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف زعزعة الاستقرار

أكدت وزارة الخارجية الروسية رفضها أي تدخل في الشؤون الإيرانية بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد. وقالت الوزارة في بيان "إن الاحتجاجات في إيران شأن داخلي ونعرب عن أملنا بألا تتطور". وشددت الخارجية الروسية على أن أي تدخل خارجي من شأنه زعزعة الوضع غير مقبول

وكالة أنباء رويترز

ميزانية سلطنة عمان لسنة 2018 تزيد الإنفاق وتبقي العجز دون تغيير

أظهرت موازنة عمان لعام 2018 التي وافق عليها السلطان قابوس الاثنين زيادة في الإنفاق على حساب تسجيل عجز كبير على الرغم من القلق المتزايد وسط وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة المالية أن الميزانية تتضمن إنفاقاً متوقعاً بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) هذا العام ارتفاعاً من 11.7 مليار ريال في الميزانية الأصلية لعام 2017. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات 9.5 مليار ريال ارتفاعاً من 8.7 مليار ريال في ميزانية عام 2017، وهو ما يجعل العجز المتوقع هذا العام ثلاثة مليارات ريال، أي ما يعادل العجز المتوقع في ميزانية العام الماضي.

وكالة أنباء شينخوا

تعليق: شي يبرز دور الصين كبلد مسؤول في كلمته بمناسبة العام الجديد

أظهرت الكلمة السنوية بمناسبة العام الجديد التي وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ (الأحد) إلى الأمة، دور الصين كدولة كبيرة ومسؤولة فى الشؤون الدولية. وقال شي "الصين سوف تتمسك على نحو صارم بسلطة ومكانة الأمم المتحدة، وسوف تعمل بنشاط على الوفاء بالتزاماتها وواجباتها الدولية. وسوف تبقى الصين متمسكة بشدة بتعهداتها في معالجة التغير المناخي، وسوف تدعم مبادرة الحزام والطريق على نحو نشط. كما ستبقى الصين دائماً بانية للسلام العالمي ومساهمة في تحقيق التنمية العالمية ومحافظة على النظام الدولي". ومن جديد، أرسلت هذه التصريحات رسالة قوية لهذا العصر فيما يخص مستقبل البشرية. وليس من الصعب القول بأن الصين، بينما تتابع تحقيق تنميتها الخاصة، تولي أيضاً اهتماماً كبيراً بتنمية المجتمع الدولي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن تكشف حقيقة إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأميركي غارود أجين، الإثنين، أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء زيارة مايكل بنس إلى الشرق الأوسط غير دقيقة. وأكد أجين عبر صفحته على "تويتر"، أن نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس سيزور مصر وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري وأن كل الأنباء المتناقضة التي تواردتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

اعتبر أمين المجلس الاعلي للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​ أن "التدخل الخارجي المنظم يهدف لمنع إيران من النهوض وهم ينوون تحطيمها من الداخل لأنها لا تتراجع"، مؤكداً أن "ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام وليس لدي أي قلق من ذلك". وأضاف شمخاني في حديث خاص مع قناة الميادين أن "ما يحصل على الإنترنت حول إيران حرب بالوكالة ضد شعبنا"، ولفت شمخاني إلى أن "العناصر التنفيذية للحرب على إيران عبر الانترنت إسرائيلية وغربية".