الجمهورية 3/1/2018

ماذا أعلن زيدان؟

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الyسباني أن كل شيء يجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي تتحدث فيه الصحف المحلية. عن التعاقد مع الحارس كيبا أريسابالاغا (بلباو) وإمكانية التعاقد مع قلب هجوم. وقال زيدان: "ما هو أكيد أننا نملك إمكانية التعاقد حتى 31 كانون الثاني، وكل شيء يمكن أن يحصل".

ماذا قال مدرب برشلونة عن كوتينيو؟

وصف أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو المرشح للانتقال إلى صفوف فريقه من ليفربول الانكليزي، أنه "لاعب جيد" لكن يدافع عن فريق آخر راهناً.

اللواء 3/1/2018

فالديز ينسحب بظروف غامضة، هل بسبب اعتزاله أو انتحاره؟

أعلن حارس المرمى الإسباني فيكتور فالديز عن اعتزال كرة القدم بشكل رسمي، بالإضافة إلى حذف كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقام فالديز بمسح كل صوره على مواقع التواصل الاجتماعي والإبقاء على صورة وحيدة في حساب إنستغرام ومكتوب عليها "شكراً على كل شيء".