الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى بدء العد العكسي لصياغة التحالفات الانتخابية التي يفرضها قانون الانتخاب الجديد. والصراع الإقليمي السعودي – الإيراني، سيحدد شكل هذه التحالفات في لبنان عما في العراق. وقالت إن الجانب الأساسي الذي لا يزال يشغل بال معظم القوى السياسية يبقى التمويل المالي.

الجمهورية/ ألان سركيس

أشار إلى أن بكركي تلتزم المناداة بالمبادئ العامة والثوابت وتعتبر أن السياسة من اختصاص السياسيين ولا دخل لها في التفاصيل، لكنها في المقابل تتمنى أن لا يعود الانقسام المسيحي إلى ما كان عليه في مراحل سابقة، وأن لا يستغل أي طرف الأوضاع السياسية والسلطة لينقض على شريكه.

الديار/ دوللي بشعلاني

أشارت إلى أن أزمة التعيينات الدبلوماسية في الخارج والداخل تتفاعل. وقالت إن لا سفير للبنان حتى الآن في واشنطن والإمارات الكويت. كما أن خمس مديريات في الخارجية في انتظار تعيين السفراء الأصليين.

الديار / سيمون أبو فاضل

اعتبر أنه في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فإن رئيس الحكومة سعد الحريري شاهد على سقوط طائف والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأشار إلى تصاعد القلق منذ التسوية الرئاسية وبعدها مرسوم الترقيات، ورأى أن حيازة حزب الله وحلفائه الغالبية النيابية مدخل لنظام متوازن جديد.

اللواء/ رلى موفق

تناولت معالجة تداعيات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بين الخيارات الممكنة والأسئلة الملتبسة، وتحدثت عن استراتيجية خليجية تعيد لبنان أولوية في سلم الاهتمامات.