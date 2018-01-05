The Guardian

ترقب صدور كتاب يكشف الكثير حول ترامب بالرغم من مساعي الفريق القانوني في البيت الأبيض لمنعه من النشر

تحرّك محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس في مسعى لمنع نشر كتاب جديد يكشف الفوضى العارمة التي تجتاح كواليس البيت الأبيض، وقد قام ناشر الكتاب رداً على ذلك بتسريع موعد نشره إلى يوم الجمعة. وغرّد مؤلّف الكتاب مايكل وولف تعليقاً على المستجدات "تفضلوا، يمكنكم شراءه وقراءته بدءاً من الغد، شكراً لك، سيدي الرئيس". الكتاب الذي يحمل عنوان "فاير أند فيوري" أو "نار ونور" يكشف الكثير من التفاصيل المتعلّقة بمرحلة العام الأول من عهد الرئيس ترامب. وكان الفريق القانوني في البيت الأبيض قد قام بجهود كبيرة لمحاولة احتواء التداعيات، حيث قام محامي الرئيس بتوجيه رسالة طالب فيها وولف وشركة النشر "هنري هولت وشركاه" بالتراجع عن نشر الكتاب كما أرسل المحامي نفسه رسالة مشابهة إلى كبير الاستراتيجيين السابق في إدارة ترامب ستيف بانون اتهمه فيها بخرق اتفاق يوقعه الموظفين كما اتهمه بالتشهير بالرئيس. وكانت صحيفة "ذا غارديان" قد نشرت يوم الأربعاء تفاصيل عن الكتاب بعد حصولها على نسخة من أحد باعة الكتب في نيوإنغلاند.



THE TELEGRAPH

إيمانويل ماكرون يحذر من مخاطر حصول انقسامات في داخل الاتحاد الأوروبي بسبب محادثات "بريكزيت"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطر بروز المزيد من الانقسامات في بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب محادثات "بريكزيت" ما شكّل اعترافاً ضمنياً بأن الجبهة الأوروبية الموحّدة بشأن المرحلة الثانية من المحادثات باتت مهددة الآن. وجاء تحذير ماكرون لرؤساء الدول الأوروبية خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية وقد حضهم على تجنّب الوقوع ضحية لـ"معضلة السجينين" التي تلخّص عدم تعاون طرفين مع بعضهما بعضاً بالرغم من المصلحة المشتركة التي تجمعهما. وتأتي تحذيرات ماكرون لتشكّل نداءً يدعو من خلاله قادة الاتحاد إلى عدم السماح للمصالح الخاصة بالتأثير في المحادثات التجارية المقبلة مع المملكة المتحدة. وتابع ماكرون قائلاً إن المقاربة نفسها التي اعتُمدت من قبل الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى الاتفاقية الأولى مع المملكة المتحدة ستُعتمد خلال المرحلة الثانية من المحادثات خاصة وأن الاتحاد يهدف إلى الاتفاق على قواسم مشتركة في العلاقة المستقبلية التي ستجمع الاتحاد بالمملكة المتحدة.

روسيا اليوم

ماكرون: حربا أفغانستان والعراق وأخطاء أخرى أظهرت القاعدة وداعش

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حربي أفغانستان والعراق و"أخطاء أخرى ارتُكبت في الماضي"، أدّت إلى ظهور تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين. وقال ماكرون في كلمة خلال استقباله دبلوماسيين في قصر الإليزيه بمناسبة العام الجديد، إن قضية الأمن لا تزال تمثل "التحدّي الرئيسي" في العام الجديد 2018، رغم الانتصارات الأخيرة التي حققها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، حسب قوله، مؤكّداً التزام فرنسا بمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل الأفريقية. وأضاف ماكرون أن الحفاظ على استقلال بلاده مع تعزيز التضامن وتعزيز نفوذ فرنسا، هما من بين أولويات السياسة الخارجية، متعهداً بأن فرنسا "ستلعب دورها كاملاً" على الساحة الدولية.