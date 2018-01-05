الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون استقبل سفيرة لبنان لدى الأونيسكو

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفيرة لبنان المعينة لدى الأونيسكو سحر بعاصيري، لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة. وشدد الرئيس عون على "الأهمية والدور الذي تلعبه منظمة "الأونيسكو" الدولية على أكثر من صعيد"، وزوّد السفيرة بعاصيري بالتوجيهات اللازمة لتعزيز دور لبنان في هذه المنظمة، وتمنى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

وكالة الأنباء المركزية

بري إلى طهران منتصف الجاري للمشاركة في مؤتمر "دعم القدس"

يغادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لبنان في الرابع عشر من الجاري على رأس وفد نيابي إلى إيران للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الإسلامي الذي يعقد في العاصمة الإيرانية تحت عنوان "دعم القدس" وذلك بعدما كان مقرراً انعقاده منذ شهرين تقريباً وأرجأته إيران آنذاك، بالتوافق مع المؤتمرين. وكان من المقرر أن يلقي الرئيس بري يومها كلمة باسم الاتحاد البرلماني العربي الذي كانت رئاسته في حينه قد آلت إلى لبنان. وتقول مصادر مشاركة في الوفد النيابي اللبناني لـ"المركزية" أن من المرجح أن يلقي الرئيس بري كلمة في المؤتمر الذي ينعقد يومي 15 و16 الجاري.

وكالة الأناضول

العبادي يلتقي وفداً كردياً لأول مرة منذ أزمة استفتاء الانفصال

التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، في العاصمة بغداد، وفداً من أحزاب كردية بإقليم شمالي البلاد، للمرة الأولى منذ بدء أزمة استفتاء الانفصال، الذي أجراه الإقليم في أيلول الماضي. ووفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، اطلعت عليه الأناضول، فإن العبادي، أكد خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين عن ثلاثة أحزاب كردية، على وحدة العراق وضمان تنوعه العرقي والمذهبي. وأضاف إن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين. الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوتين يوقع مرسوماً لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي. وسبق لوزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن وقع في 15 كانون الأول الماضي في موسكو مع وزير النقل الجوي المصري شريف فتحي بروتوكولاً للتعاون في مجال ضمان أمن الطيران المدني.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملقي يستقبل وزيرة الدفاع الهولندية

استقبل رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء الخميس وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيلفيد والوفد المرافق وبحضور سفيرة مملكة هولندا في عمان بابرة يوزياس. وبحث رئيس الوزراء مع وزيرة الدفاع الهولندية العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك سيما في مجال التعاون الدفاعي، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط .

وكالة أنباء رويترز

ترامب يرحب باحتمال إجراء محادثات بين الكوريتين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر الخميس إن المحادثات المحتملة بين الكوريتين "أمر طيب" ونسب الفضل لنفسه في إجراء أي حوار بعدما أبدت سول وبيونجيانج هذا الأسبوع رغبتهما في إجراء محادثات. وقال ترامب في التغريدة "هل يصدق أي شخص فعلاً أن المحادثات والحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كان سيجرى في الوقت الراهن لو لم أكن حازماً وقوياً ومستعداً لإظهار كامل قوتنا في مواجهة الشمال"، وأضاف "المحادثات أمر طيب"!.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أردوغان يزور فرنسا غداً

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، 5 كانون الثاني، زيارة رسمية إلى فرنسا، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بالعاصمة أنقرة "إن الرئيس أردوغان سيقوم غداً الجمعة بزيارة إلى فرنسا، ونخطط لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية خلال هذه الزيارة".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الخارجية الباكستانية: الصداقة بين إسلام آباد وطهران تخطت مرحلة الاختبار

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة جارة وشقيقة؛ مؤكداً أن الصداقة القائمة بين طهران وإسلام آباد تخطت مرحلة الاختبار. وفي جانب آخر من تصريحاته الصحفية، تطرق المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إلى قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس؛ مؤكداً على موقف بلاده في مساندة فلسطين واعتبار القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية.