النهار/ هدى شديد

تناولت الأزمة حول مرسوم أقدميات ضباط 1994 وانتقالها من الجدال الدستوري إلى إعادة النظر في الطائف. ونقلت عن أوساط بعبدا استغرابها رفع السقف من قبل الرئيس نبيه بري، في حين نقلت عن مصادر عين التينة تمسّكها بتوقيع وزير المال على المرسوم.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن الدولة اهتزت منذ ما يزيد عن الشهر حتى الآن من أجل مرسوم أقدميات ضباط دورة 1994، وتكاد البوصلة الدستورية القانونية تضيع بين المواقف والمواقف المضادة بحيث جعلت الدستور وجهة نظر من جهة وطغت من جهة أخرى على المشكلات الحقيقية التي يواجهها البلد نتيجة ممارسات المسؤولين. ورأت أن مرسوم الضباط ينشئ حقاً في الأقدمية ويرتّب أموالاً على الخزينة.

الجمهورية/ طوني عيسى

أكّد أن الانتخابات ستتم باعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر وسيؤجّل الاقتراع في مناطق الإقامة إلى الانتخابات اللاحقة. ويقول المعنيون بالملف إن هذين الأمرين هما الوحيدين اللذان سيتم إدخالهما على قانون الانتخابات المعتمد، أما بقية البنود فستبقى على حالها لأن فتح باب التعديل قد ينسف القانون من أساسه، فالجميع لهم اعتراضاتهم على بنود معيّنة.