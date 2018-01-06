The Guardian

رئيس الوزراء الباكستاني يعتبر مساعدات الولايات المتحدة "عديمة الأهمية" بعد أن هدد ترامب بقطعها

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي بأنه يشعر بالحيرة إزاء التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن بلاده واعتبر أن تلك المساعدات كانت "عديمة القيمة" قائلاً إن باكستان تقف في الصفوف الأمامية للحرب على الإرهاب. وأضاف عباسي في مقابلة مع صحيفة "غارديان" إن التقارير التي تقول إن الولايات المتحدة تفكّر في قطع مساعدات بقيمة ملياري دولار "هي تهديدات محيّرة بالفعل لأن ما تلقته باكستان لا يشكّل إلا جزءاً صغيراً من هذا المبلغ وهو لم يتعدَ العشرة ملايين دولار سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية".

The Telegraph

وزير الدفاع غافن ويليامسون "يفوز بتسوية حول الإنفاق الدفاعي"

يوشك وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون على الفوز بأول معركة سياسية له كوزير للدفاع مع توقع تأجيل التصويت على قانون للإنفاق الدفاعي بعد أن تكاثرت الاعتراضات الشديدة من قبل الجيش البريطاني عليه بسبب تضمّنه خفضاً كبيراً لأعداد الجنود. ومن المتوقع أن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقسيم المراجعة الدفاعية إلى قسمين مع السماح بالمصادقة على الشق الأمني من المراجعة من جهة وتأجيل الشق الدفاعي مدة أشهر لدراسته بشكل أكثر دقة من جهة أخرى.

روسيا اليوم

تركيا تشارك فرنسا وإيطاليا في إنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي

وقّعت أنقرة عقداً مع وكالة الصناعات الدفاعية التركية وشركة يوروسام الفرنسية - الإيطالية لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي. وخلال مؤتمر صحفي جمع أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد كونسورتيوم يوروسام "يوروسام" أن البرنامج الصاروخي الذي تشارك فيه الدول الثلاث سيكون جاهزاً بحلول منتصف العقد المقبل بهدف التصدّي لمخاطر الطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ. وقال "من المتوقع أن يدعم التطوير المشترك برنامج تركيا لتطوير الدفاع الجوي والصاروخي بالإضافة إلى فتح احتمالات للتصدير والتعاون على المدى الأبعد بين تركيا وإيطاليا وفرنسا".