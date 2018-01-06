وكالة أنباء الإمارات - وام

ماليزيا تستضيف للمرة الثانية حوار بوتراجايا للأمن الدولي 2018

تستضيف ماليزيا للمرة الثانية أعمال حوار بوتراجايا للأمن الدولي تحت شعار "الحكمة والاعتدال في مكافحة الإرهاب" بمشاركة ألف مشارك ماليزي وأجنبي من بينهم وزراء ونواب من 20 دولة. وسيعقد خلال الحوار الذي تنظمه الحكومة الماليزية بالتعاون مع الرابطة الإسلامية العالمية ويستمر ليوم غد أربع جلسات رئيسية حول الإسلام بوصفه دين الوسطية والأمان والتعاون في مكافحة الإرهاب ودور الدين في زرع القيم والاعتدال ومكافحة الإرهاب بالحكمة والانسانية.

وكالة الأناضول

أردوغان: وقعنا اتفاقاً مع شركة فرنسية - إيطالية لإنتاج منظومة دفاع جوي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقعت اتفاقاً مع شركة "يوروسام" الفرنسية- الإيطالية، بهدف إنتاج منظومة مشتركة للدفاع الجوي والصاروخي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس. وسبق المؤتمر حضور أردوغان وماكرون توقيع وكالة الصناعات الدفاعية التركية وشركة "يوروسام" (لصناعة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي)، اتفاقاً لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

موسكو تنفي ما تناقلته وسائل إعلام حول تدمير طائرات حربية بمطار حميميم

نفت وزارة الدفاع الروسية ما تناقلته وسائل إعلام حول تدمير 7 طائرات حربية روسية نتيجة قصف المجموعات الإرهابية مطار حميميم في اللاذقية. ووصفت الوزارة في بيان لها ما تناقلته وسائل إعلام حول تدمير الطائرات في مطار حميميم في سورية الأحد الماضي بـ "الأخبار الزائفة" مؤكدة أن "مجموعة القوات الجوية الروسية الموجودة في سورية تبقى على جاهزية قتالية تامة وتواصل تنفيذ جميع مهماتها في إطار الحرب على الإرهاب بشكل كامل".

وكالة أنباء رويترز

ماكرون يدعو لاحترام حكم القانون خلال محادثات مع أردوغان

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن على الدول الديمقراطية احترام حكم القانون في معركتها ضد الإرهاب وعبر عن مخاوفه بشأن مصير طلاب ومدرسين وصحفيين في تركيا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحفي في باريس.

وكالة فرنس برس

موسكو تعتبر اجتماع مجلس الأمن بشأن تظاهرات ايران تدخلاً من قبل الولايات المتحدة

أكدت موسكو أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التظاهرات في ايران الذي سيُعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، يشكل تدخلاً من قبل واشنطن في شؤون البلاد. ونقلت وكالة الانباء الروسية انترفاكس عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله أن "الولايات المتحدة تواصل التدخل في الخفاء والعلن بالشؤون الداخلية لدول أخرى، يفعلون ذلك من دون أي خجل".

وكالة أنباء شينخوا

كوبا والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية

أعرب الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وفيدريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، عن رغبتهما الثنائية لتعزيز التعاون بين البلد الجزيرة والكتلة الأوروبية. وجاء في بيان حكومي أن كاسترو وموغيريني التقيا في "جو ودي" واستعرضا توسيع العلاقات الثنائية، بعد أن دخل اتفاق الحوار السياسي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا، حيز التنفيذ المؤقت، وهو آلية توضح العلاقات الخارجية للاتحاد مع كوبا.