TL

"أنا عبقري وراجح العقل جداً".. هذا الوصف أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مواجهة منه للكاتب مايكل وولف الذي نشر كتاباً عن ترامب عنوانه: "نار وغضب داخل البيت الابيض".

المنار

نار وغضب بين أسرار أميركية قد تقلب صفحات سياسية لم يحتملها البيت الأبيض لكثير، فنشرها مستشارو دونالد ترامب السابقون، كأشهر فضيحة جمعت في كتاب، عن رئيس أميركي لم يبلغ الرشد السياسي.

nbn

مع احتفال الطائفة الأرمنية بعيد الميلاد، يجب تكبير العجينة ليبقى الخير دايم دايم، لا تكبير الحجر من دون الإلتفات لما ورد في خطاب القسم من ضرورة تأمين الإستقرار عبر احترام الميثاق والدستور والقوانين، من خلال الشراكة الوطنية وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو إستنسابية.

mtv

إذا كانت الضوابط الدولية تمنع تفجر البلاد أمنياً، فلا ضوابط دستورية ولا أخلاقية تمنع عجلة الدولة من التوقف والاقتصاد من الانهيار. ومن علامات التفكك نشير إلى أن لا كهرباء في عدد من المناطق بسبب إضراب عمال الصيانة، والناس في المناطق الجبلية يعيشون لحظات صعبة.

NTV

في لعبة الأمم، اجتماع عربي للجنة القدس في الأردن، تمكن من إجهاض الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة، بجهود سعودية ومصرية. واكتفى المجتمعون بالقمة العادية في آذار المقبل، على أن يسبقها لقاء على مستوى الخارجية في القاهرة كالمعتاد.

المستقبل

بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات لايجاد حل لما بات يعرف بأزمة مرسوم الضباط بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، فإن عطلة الأسبوع شهدت استراحة من السياسية واحتفالاً بعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية.

OTV

في وقت يعيش ترامب أنحس أيامه وأسوأ كوابيسه، مع صدور كتاب يقع بين منزلتي الفضيحة والقنبلة، يصوره فاقد الأهلية والسيطرة والقيادة على زمام الأمور في البيت الأبيض، الذي يخشى ترامب من أمنه على أمنه فيه، ويطالب بوضع أقفال إضافية في الممرات والغرف المؤدية إلى غرفة نومه في المقر الذي تعاقب عليه وعلى غيره 44 رئيساً.

LBC

لكن الحقيقة غير الخيال، فنحن مواطنون لبنانيون، لا يملكون شيئاً من كل ما سبق، لا بل يتعرضون لجولات من الاشتباك السياسي، على محاور مختلفة، تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، حتى ما يمس منها بحياتنا اليومية.

الميادين

كشف مستشار قائد القوات المسلحة في إيران، العميد حسين دهقان، إن "الدبلوماسيين الإيرانيين الـ4 الذين تمّ اختطافهم في بيروت عام 1982، لا يزالون على قيد الحياة .

الجزيرة

أكدت موسكو، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي في شأن التظاهرات في ايران الذي سيعقد بناء على طلب الولايات المتحدة، يشكل تدخلا من واشنطن في شؤون البلاد.

العربية

حذرت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من إمكان تحول الاحتجاجات التي خرجت آخر الشهر الماضي في ايران إلى نزاع شبيه بما حصل في سوريا.