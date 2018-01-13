TL

أطلق البطريرك الماروني من القصر الجمهوري مواقف تحاكي مشاعر الناس وضيقهم. وأكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن الأمن مستتب وأن قضية المرسوم ليست تقنية بل أخذت المنحى السياسي.

المنار

من شجعان الشجاعية إلى بيت لحم والخليل، عشرات الجرحى وهتاف آلاف الحناجر الحرّة: على القدس رايحين شهداء بالملايين. في جمعة النصرة للقدس والأقصى، شيّع الفلسطينيون شهداء الأمس، وقدّموا قرابين اليوم على طريق الوعد المحتوم أن القدس ستعود، ولن تُهوّد أو تضيع في صفقات القرن، ولا كل القرون.

nbn

رئيس مجلس النواب نبيه بري أدّى قسطه للعلى حرصاً على الدستور والميثاق واقتراح حل أزمة مرسوم الأقدمية بات في عهدة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لم يسمع منه أي رد بعد فيما رُصد كلام لوزير الثقافة غطاس خوري من عين التينة يعطي فيه إشارة إلى أن الأمور إيجابية وسوف تتّجه نحو الحلول، مع الإشارة لتأكيد خوري نفسه أنه غير مخوّل للكلام في هذه المسألة.

mtv

هل ينجح المخرج لحل عقدة مرسوم الأقدمية بحيث تُدمج كل المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد يوقّع عليه وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قبل أن يُنشر في الجريدة الرسمية؟

NTV

التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي والأعضاء، في مقر المديرية. وخلال اللقاء قال اللواء ابراهيم: "عندما أستقبل الصحافة اللبنانية فإنما تكون الحرية ثالثنا، إن كلمة الحرية هي جوهر ما شهدته المنطقة من أحداث عرفت بالربيع العربي، ونحن والحمد لله في لبنان نعتز بأن كلمة الحرية هي صنو حياتنا اليومية.

المستقبل

على طريق الانتخابات النيابية، أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنها ستُجرى في موعدها. وبناءً عليه، بدأت القوى السياسية تزييت ماكيناتها الانتخابية وأخذت تجوجل تحالفاتها الانتخابية وفق القانون الجديد.

OTV

قبل خمسة وعشرين عاماً، وفي آخر كلام مسرحي جدّي له، تنبّأ زياد الرحباني بأننا سنتحوّل إلى وحوش. في المشهد الأخير من ثنائيته "بخصوص الكرامة والشعب العنيد"، صوّرنا كائنات بأجساد بشر وروؤس وحشية أو متوحشة... بعد ربع قرن، يبدو أن شيئاً من تلك النبوءة يتمظهر فينا... أمس، زوجة مذبوحة ومدفونة في الرمال، إخفاء لشيء ما... اليوم، أم ورضيعها مقتولان رجماً، طمساً لشيء آخر...

LBC

أعمل للانتخابات كأنها جارية غداً، هذه هي حال بعض الوزراء وبعض النوّاب وهذه هي حال بعض مشاريع أو اقتراحات القوانين التي تُقدّم أو هي في طور التقديم، ولائم، مآدب احتفالات وتدشين... كل شيء يهون في حبك يا صندوقة الاقتراع.

الميادين

تحرّكات واحتجاجات في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الجزيرة

أجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون محادثات في واشنطن مع نظيره السعودي عادل الجبير، وذلك مع استمرار الأزمة الخليجية وأزمة اليمن.

العربية

سامي عنان: رئيس أركان مصر السابق يترشح للرئاسة.