النهار/ هدى شديد

أشارت إلى أن مشروع الحل الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وعهد فيه إلى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط نقله النائب وائل أبو فاعور إلى رئيس الحكومة سعد الحريري إلا أنه لم يصل بعد إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، لأن الرئيس الحريري سافر في أعقاب جلسة مجلس الوزراء في إجازة عائلية إلى فرنسا.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى الإقتراح الذي حمله حزب الله إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل أزمة المرسوم والذي ربطه الأخير بتعديل الدستور في مادته الـــ56 والأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال إن خلاف الرئيسين يشرّع الباب على أزمة مفتوحة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل ربما ما لم تحدث أعجوبة أكثر منها مفاجأة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أن الانتخابات ستنتج تمثيلاً عادلاً متوازناً بين جميع المكوّنات السياسية والطائفية تنبثق منه سلطة ائتلافية علماً أن خطر تطيير الانتخابات قائم. ولفت إلى أن مختلف القوى السياسية دخلت مرحلة تنقية العلاقات في ما بينها، أو تصفيتها، تمهيداً لخوض غمار الانتخابات وفق تحالفات يفرضها واقع قانون الانتخاب الجديد.