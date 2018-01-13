The Guardian

محادثات الائتلاف الألماني الحاكم تزيل العقبة الأولى بعد جلسة ماراتونية

تمكّن قادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي من إزالة العقبة الأولى التي كانت تعترض تشكيل ائتلاف حاكم بعد ليلة ماراتونية من المحادثات. وأوصى كل من زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتز والمستشارة ميركل صبيحة يوم الجمعة بالانتقال إلى حالة المفاوضات الرسمية بين الطرفين بعد الاتفاق على تسويات بالنسبة إلى قضايا تتعلّق بملفي الهجرة والرعاية الصحية وأعداد المهاجرين الذين يمكن لألمانيا استقبالهم من الآن فصاعداً.

روسيا اليوم

العقيدة النووية الأميركية الجديدة.. واشنطن تستعد لخوض حرب نووية محدودة النطاق

تبيّن من نسخة تمهيدية للعقيدة النووية الأميركية الجديدة أن واشنطن تعتزم زيادة الإنفاق على ترسانتها النووية لأكثر من ضعفين مع تخفيف القيود المفروضة على استخدام السلاح النووي. وحصلت صحيفة هافينغتون بوست" على النسخة التمهيدية غير السرية للعقيدة النووية الأميركية الجديدة التي تحدّد مكانة السلاح النووي في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة". ونشرت الصحيفة الوثيقة المكوّنة من 64 صفحة على موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة. وجاء في المقترح الذي صاغته وزارة الدفاع الأميركية أن "الإنفاق على قدرات الردع النووي يشكّل حالياً نحو 3% من الميزانية العسكرية السنوية (التي تساوي في الولايات المتحدة قرابة 700 مليار دولار). ويتطلّب التمويل الإضافي مبلغاً قدره 3-4% خلال أكثر من 10 سنوات لاستبدال الأنظمة المتقادمة".