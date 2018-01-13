الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل زار صحناوي بحضور تويني وشخصيات: نحن أمام فرصة جعل تمثيل بيروت أفضل وسيكون للتيار الوطني الحر مكانة فيها

استقبل الوزير السابق نقولا صحناوي رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في دارته بالأشرفية، بحضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، النائب أغوب بقرادونيان والوزيرين السابقين: موريس صحناوي وفريج صابونجيان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس المجلس البلدي في بيروت جمال عيتاني، وحشد من رجال الأعمال والصناعيين والاقتصاديين البيروتيين، إضافة إلى أكاديميين ورؤساء مستشفيات وأطباء وإعلاميين.

وكالة الأناضول

تظاهرة "القدس توحدنا" في إسطنبول تجدد تأكيد رفض قرار ترامب

شارك مئات المواطنين الأتراك والفلسطينيين عقب صلاة الجمعة في وقفة احتجاجية بمدينة إسطنبول، لتأكيد رفض القرار الأمريكي بشأن القدس. التظاهرة نظمتها الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (فيدار)، في رحاب ميدان مسجد الفاتح بالمدينة، تحت عنوان "القدس توحدنا"، بحضور عشرات الممثلين عن منظمات تركية وفلسطينية.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يدعو لتعميق التعاون مع بريطانيا ضمن "الحزام والطريق"

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى زيادة التعاون وتبادل المنفعة مع بريطانيا ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. وقال الرئيس شي خلال لقائه مع ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية السابق إنه يقدّر حكمة وجهود كاميرون في تعزيز وتطوير العلاقات الصينية - البريطانية خلال فترة رئاسته للحكومة البريطانية، مشيراً إلى زيارته الناجحة التي قام بها إلى بريطانيا في العام 2015، والتي فتحت عصراً ذهبياً للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"حماس" تعتذر رسمياً عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن "حماس" تعتذر رسمياً عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب يوم الأحد المقبل. وقال أبو مرزوق في تغريدة: "حماس أرادت اجتماع الإطار القيادي المؤقت، حماس تريد مشاركة الكل الفلسطيني بعيداً عن الاحتلال".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزير التعاون الايراني يزور الصين لمتابعة وضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة

سيقوم وزير التعاون والعمل والرخاء الايراني علي ربيعي بزيارة إلى الصين لمتابعة وضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة سانجي. وسيرافق وزير التعاون الذي يتولى مسؤولية اللجنة الخاصة لمتابعة وضع ناقلة النفط الايرانية المنكوبة سانجي، كل من محمد راستاد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية، وروزبه كردوني مستشار وزير التعاون. وقبل يومين توجه المدير التنفيذي لشركة ناقلات النفط الايرانية سيروس كيان أرثي إلى شنغهاي لمتابعة وضع الناقلة.