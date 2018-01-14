TL

لم تعد مسألة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الإتفاق النووي الذي يتمسك به الإتحاد الأوروبي، وإنما هي في الصواريخ البالستية الإيرانية التي يعمل الإتحاد على صياغة إتفاق حولها مع إيران. ولم تعد مسألة ترامب في القدس عاصمة لإسرائيل، بعد سقوط قراره على المستوى العالمي، وللاتحاد الأوروبي موقف من ذلك يتمسك بحل الدولتين، وهو ما سيبحثه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الطالع. في ضوء ذلك، الجو المقبل على المنطقة نابع من السياسة الأوروبية التي ستفرض المقترحات بتنسيق مرتقب مع موسكو. وفي ضوء كل ذلك، يتوقع المراقبون أن يواجه ترامب مشاكل أميركية بفعل سياسته التي تخالف المعادلات التي درجت عليها الإدارات الأميركية السابقة.

المنار

كزيتونها المبارك، وكواكبها الدرية، من عهد التميمي إلى كل أبناء الحرية، هي قرية النبي صالح في الضفة الغربية. لم يستطع الاحتلال النيل من أهلها ككل أبناء فلسطين، السالكين درب القدس بكل يقين، فأتى بمستوطنيه وتحت أعين جنوده ومستعربيه ليقتلع زيتونها المغروس في الأرض من عمر الدهر، في جريمة تؤكد الحقد الصهيوني وكراهيته للحجر والشجر والبشر، ظناً بأن اقتلاع زيتونها سيقتلع تاريخ أهلها الذين باتوا عناوين مؤرقين للاحتلال.

nbn

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أفتى بضرورة التوافق والتعاون والتنسيق بين الرئاسات الثلاث، لأن التضامن الرئاسي هو أمانة يجب المحافظة عليها. على مستوى الاستحقاق الانتخابي، لا تعديل على القانون، الرئيس بري أبلغ كل من يعنيه الأمر بأنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية لإعادة البحث في قانون الانتخاب.

mtv

اجتماعياً، سلسلة الرتب والرواتب لا تزال حاضرة بنتائجها وتداعياتها، ولا سيما على الصعيد التربوي، حيث الأزمة مستمرة بين المعلمين والمدارس ولجان الأهل. الواقع التربوي المأزوم استدعى تدخل رئيس الجمهورية عبر استقباله وفداً من اتحادات لجان الأهل، أعلن أمامه عن عقد جلسة استثنائية تربوية لمجلس الوزراء، لدرس الحلول التي ستنفذ قبل نهاية الشهر الجاري.

NTV

حطت الانتخابات أوزارها وأثقالها بتعديل أو من دون تعديل.

المستقبل

اليوم أيضاً تحرك مطلبي للجان الأهل في المدارس الخاصة على خلفية الأقساط المدرسية. ورئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد لوفد من لجان الأهل، أنه اتفق مع الرئيس سعد الحريري على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الحلول لمسألة الأقساط ورواتب المعلمين.

OTV

كل شيء يؤكد أن الانتخابات النيابية في موعدها، أما ما يقال عكس ذلك فلا يعدو كونه من أدوات التهويل، فيما الوقائع تشير إلى أن الجميع يتحضر لامتحان صناديق الاقتراع في الأشهر المقبلة. وإذا كانت معركة الاصلاحات المترافقة مع الانتخابات في موعدها مستمرة، فإن ملف الترقيات لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة التي فضّل المعنيون تركها للأيام المقبلة.

LBC

في ملف الأقساط المدرسية والزيادات، فإن ما حققته لجان الأهل اليوم وعد بأن المعالجة قد تنجز أواخر الشهر، خصوصاً أن المعالجة تحتاج إلى مجلس وزراء.

الميادين

واصل الجيش السوريّ وحلفاؤه التقدم في ريف حلب الجنوبيّ الشرقيّ، حيث سيطروا على الطريق بين خناصر وتل الضمان وجبل الأربعين. الجيش وحلفاؤه استعادوا 10 قرىً في المنطقة، بينها الصفا وأم جرن والزراعة وبرج الرمان جنوب مدينة السفيرة، بعد مواجهات مع النصرة والفصائل المرتبطة معها.

الجزيرة

قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إنّه سيسعى لتسلم مشتبه بتورطهم في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية، في إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين واعتقل خلالها أمراء ووزراء ورجال أعمال.

العربية

اتفقت قيادات حزب الدعوة العراقي، السبت، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة النصر والإصلاح، بينما يقود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة ائتلاف دولة القانون، تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة.