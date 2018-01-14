الديار/ صونيا رزق

أشارت إلى أنه مع بدء العدّ العكسي للانتخابات النيابية وإنطلاق قطارها في إتجاه شهر أيار المقبل، تتسارع التحضيرات لإطلاق أسماء المرشحين ضمن مختلف الأحزاب اللبنانية، إضافة إلى رسم خريطة التحالفات التي يتطلع إليها كل فريق سياسي.

الديار / محمود زيات

قال إنّ ملامح خارطة الترشيحات للانتخابات النيابية في دائرة صيدا – جزين بدأت تتضح، مع الحراك السياسي الذي تجريه القوى والتيارات السياسية المؤثرة في عاصمة الجنوب وعروس الشلال، وإن كان الجميع ما زال متريثاً في الإعلان عن خياره الإنتخابي، وبانتظار تبلور الصورة الكاملة للمشهد السياسي وحساباته الإنتخابية التي ستتم بالحساسية المفرطة، على عكس ما سيجري في دوائر إنتخابية أخرى من برودة.

الديار/ دموع الأسمر

تتلاحق التطورات الإنتخابية في طرابلس بوتيرة أسرع مع بدء العد العكسي لموعد الاستحقاق الإنتخابي في 6 أيار المقبل، وبدأت تظهر بعض الملامح الأولى لأشكال التحالفات المتوقعة في الدائرة الإنتخابية الثانية في الشمال التي تضم طرابلس والمنية والضنية.