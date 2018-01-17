وكالة الأناضول

مسؤول بـ"الناتو": الحلف يواصل المساهمة بأمن تركيا

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، إن الحلف يُولي أهمية لأمن تركيا، ويواصل المساهمة بأمنها في ظل البيئة الأمنية المتزايدة الصعوبة. جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مسؤول في الحلف حول مساعي تنظيم " ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي لتشكيل جيش خاص به، و"التدابير التي اتخذها الناتو في إطار التزاماته تجاه تركيا التي تتعرّض حدودها لانتهاكات". وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "الناتو يولي أهمية كبيرة لتركيا". وتابع: "الناتو يواصل مساعدة تركيا في ظل البيئة الأمنية التي هي في صعوبة متزايدة. لقد قمنا بتعزيز النظام الدفاعي الجوي لتركيا ضد الصواريخ الباليستية المحتملة من سوريا، وعززنا نظام الإنذار المبكر (أواكس) على الأراضي التركية، وقمنا بزيادة أسطولنا البحري باتجاه بحر إيجه". وأشار إلى أن جميع هذه الإجراءات، تظهر أن "الناتو" ملتزم بقوة حيال الدفاع عن تركيا، ولفت إلى أن "الناتو" عضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن الحلف ليس له وجود ميداني في سوريا.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الخامنئي: إيران تقوم بواجبها تجاه سوريا لأن هذه مهمتها

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في أعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة عشرة أن إيران تقوم بواجبها تجاه سوريا لأن هذه مهمتها. وأكد الخامنئي أن فلسطين دولة وتاريخ وهي من النهر حتى البحر والقدس عاصمتها دون شك.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الأمم المتحدة تستعرض أولوياتها في العام 2018

استعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء أهم القضايا التي ستوليها المنظمة الدولية اهتمامها خلال العام الجديد كونها "تثير القلق" ومنها العولمة والتنمية المستدامة وتغير المناخ والهجرة والسلاح النووي والتكنولوجيا. وأشار غوتيريس في لقاء غير رسمي جمعه بالدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن العام المنصرم شهد تصاعداً في الصراعات المسلحة وظهور مخاطر جديدة وزيادة المخاوف بشأن الأسلحة النووية وسرعة وتيرة التغيرات المناخية وتنامي المغالاة في القومية والعنصرية وكراهية الأجانب. وفي هذا الصدد، قال غوتيريس هناك ضرورة "لمواجهة أكثر الاحتياجات إلحاحاً في الوقت الراهن ولتهدئة مخاوف الناس الذين نخدمهم، ولوضع العالم على المسار السليم باتجاه مستقبل أفضل"، مضيفاً "أن الدول الأعضاء هي التي تملك تحديد أولويات عمل الأمم المتحدة". وأكد غوتيريس على ضرورة تعزيز العولمة العادلة للجميع ولا سيما في ضوء "معدلات انعدام المساواة والفقر، والتوزيع غير العادل لمزايا العولمة" فهناك "8 أشخاص، الأكثر ثراء في العالم لديهم ثروات تضاهي ما يملكه نصف أفقر سكان العالم". كما أكد في هذا السياق على أهمية أجندة التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تحقيق أهدافها السبعة عشر بحلول عام 2030.

وكالة فرنس برس

الرئيسان الاميركي والصيني "يأملان" بأن تغير بيونغ يانغ موقفها

أخذ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ علماً باستئناف الحوار في شبه الجزيرة الكورية وأعربا عن "أملهما" بأن يدفع هذا الأمر بيونغ يانغ إلى تغيير موقفها، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، وقالت الرئاسة الأميركية أن الرئيسين أعربا خلال اتصال هاتفي جرى الاثنين عن أملهما بأن يشجع (الحوار بين الكوريتين) على تغيير في الموقف المدمر لكوريا الشمالية. وكرر ترامب خلال الاتصال عزمه على الاستمرار في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على نظام كيم جونغ اون ليتخلى عن السلاح النووي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تيلرسون: نزع السلاح النووي سيكون الموضوع الرئيسي إذا بدأت مفاوضات مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة ترفض خطة "التجميد المزدوج" حول كوريا الشمالية. وحث تيلرسون روسيا والصين على التنفيذ الكامل لقوانين الأمم المتحدة في كوريا الشمالية. وقال إنه يجب على الجميع العمل معاً لتحسين عمليات التدخل البحري ضد كوريا الشمالية. وأضاف أن الموضوع الرئيسي للمفاوضات بين كوريا الشمالية وواشنطن، في حال بدأت، ستكون مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.