الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري استقبل السفير البريطاني، شورتر: بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان النأي بالنفس

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر الذي قال على الأثر: لقد كان شرفا لي أن ألتقي الرئيس الحريري هذا المساء، وأن أبحث معه في المؤتمرات المقبلة لدعم أمن وازدهار لبنان، فبريطانيا هي أحد أكبر الداعمين للبنان من حيث شراكتنا الأمنية والمساعدات التي تقدمها. وأنا أتطلع لمواصلة هذه الشراكة في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان مجموعة الدعم الدولية للبنان". وأضاف: "كذلك بحثنا في آخر التطورات الإقليمية، حيث جددت للرئيس الحريري التأكيد كم أن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على سياسة لبنان بالنأي بالنفس، من أجل ضمان الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد".

وكالة الأناضول

إسطنبول عاصمة الإعلام العربي

عندما ضاق الخناق على الإعلاميين العرب في بلادهم إبان أحداث الربيع العربي قبل 7 سنوات، وجدوا في تركيا ملاذا يتنفسون من خلاله "نسمات الحرية"، وفتحت تركيا ذراعيها لمئات من الإعلاميين والصحفيين العرب الفارين من ويلات الحروب والتضييق على الحريات التي تشهدها بلادهم. ويتواجد في تركيا وفق إحصائية لمراسل الأناضول، أكثر من 3 آلاف إعلامي عربي يعملون في عشرات المواقع الإلكترونية والفضائيات والمحطات الإذاعية الناطقة بالعربية. ونجحت تركيا في استقطاب تلك الأعداد بفضل مساحة الحرية الممنوحة للإعلام، وغياب التدخلات والإملاءات السياسية والأمنية، إلى جانب البنية التحتية المناسبة، بحسب العديد من الصحفيين والإعلاميين.

وكالة فرنس برس

ماكرون وماي يوقعان معاهدة حول مراقبة الهجرة على الحدود بين بلديهما

اشاد ايمانويل ماكرون وتيريزا ماي الخميس ب"التفاهم الودي" بين فرنسا والمملكة المتحدة خلال قمة فرنسية بريطانية في ساندهورست افضت الى توقيع معاهدة حول مراقبة الهجرة واعارة باريس لمنسوجة بايو.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم الشركات الريفية الناشئة

قال مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أول من أمس إن الصين ستعمل على اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات من اجل دعم الشركات الناشئة في المناطق الريفية، بهدف تعزيز تنمية وتطوير تلك المناطق في عموم أرجاء البلاد . وأضاف مجلس الدولة في بيان صدر بعد اجتماع تنفيذي برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، أضاف أن الحكومة ستقوم بسنّ سياسات تفضيلية بهدف تشجيع العمال المهاجرين والطلبة المتخرجين وقدامى المحاربين للعودة إلى مساقط رؤوسهم من أجل البدء بممارسة الأعمال . وأشار البيان إلى إمكانية استفادة المقاولين العائدين من نفس السياسات التحفيزية كالمقيمين المحليين، فيما سيتم تقديم المزيد من الدعم المالي والتدريبات لدفع أعمال الشركات الناشئة الريفية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أوباما يعود إلى السياسة خلال 2018

ذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سيعود إلى مجال السياسة من جديد خلال العام الحالي 2018، منذ أن ترك منصب رئيس أمريكا لدونالد ترامب قبل عام. وبحسب ما صرحت به، المتحدثة باسمه كيتي هيل، لصحيفة "ذا شيكاغو تريبيون"، فإن باراك أوباما سيصبح "نشطا سياسيا" من جديد، وأن ما سيدعمه في هذا هو قيامه بالمزيد من الحملات الترويجية والدعم له.