TL

انحسرت العاصفة الثلجية ليستمر الطقس البارد مع جليد خطر على المرتفعات، إلا أن منخفضاً جوياً أوروبياً سيسيطر على لبنان اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

المنار

في السياسة اللبنانية نهاية الأمر أننا في بلد لا مكان فيه للعزل أو الكسر، ولا يُحكم بأكثرية أو أغلبية كما قال السيد نصر الله، بل يستمر بالتكامل والتعايش وعدم الإلغاء، وإن ارتفعت الحماوة السياسية مع دخولنا المرحلة الانتخابية، فإن الأمور يجب أن تبقى مضبوطة.

nbn

كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي، عن عملية استثنائية للأمن اللبناني ضد خلايا وقيادات تنظيم داعش الإرهابي في لبنان.

mtv

كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق تفاصيل عملية لبنان الآمن، مطمئناً اللبنانيين إلى أن كل الأجهزة الأمنية مستنفرة طوال 24 ساعة، وذلك لمنع حصول أي تفجير أمني.

NTV

كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن عملية "لبنان الآمن" التي قادت إلى القبض في حزيران الماضي على أحد قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى "أبو" جعفر العراقي"... وجرى تشغيله بعدها لمدة خمسة أشهر، فكان من أبرز نتائج هذا الإنجاز الحؤول دون حصول أي عملية إرهابية خصوصاً في خلال فترة الأعياد.

المستقبل

النهايات الحزينة للآلاف من النازحين السوريين لا تقتصر على الغرق في أعماق البحار، في الطريق إلى ملاذ آمن... فها هم جثث هامدة في الجبال والجرود العارية. ثلاثة عشر من النازحين، بينهم ثلاثة أطفال، قضوا بعدما علقوا في الثلوج في جرود منطقة الصويري – المصنع، خلال محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

OTV

خفت السجال المرسومي والحكومي اليوم، ليقفز إلى الواجهة كلام أكثر إثارة وجاذبية... إذ احتلّت أحداث هذا النهار ثلاثة عناوين أمنية بامتياز، يستحق كل منها المتابعة والتدقيق والمزيد من الأخبار وكشف الأسرار .

LBC

العملية التي أطلق عليها اسم "لبنان الآمن"، كشف تفاصيلها اليوم وزير الداخلية من مقر قوى الأمن الداخلي، مطمئناً في نهاية المؤتمر إلى أن لا خوف على الأمن في لبنان... هذه الطمأنة ركّز عليها المجلس الأعلى للدفاع من خلال تشديد رئيس الجمهورية على أن تبقى الأجهزة متيقظة.

الميادين

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّه ينبغي على أميركا أن تدرك أنّ الاستقرار الاستراتيجي لا يتحقق بدون التعاون مع الصين وروسيا، وأشار إلى أنّ الجهود الأميركية لإنشاء قوة في شمال شرق سوريا تتناقض مع الالتزام بوحدة الأراضي السورية.

الجزيرة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون خلق نظام عالمي جديد خاص بهم وتجاهل الصين وروسيا، مشيراً إلى أن واشنطن توجه اتهامات لموسكو وبكين من أجل إظهار أنها رائدة في العالم.

العربية

تقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمذكرتي إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلّقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دولياً.