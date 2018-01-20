النهار/ سركيس نعوم

أشار إلى أن الضبابية سياسياً وانتخابياً لا تزال سمة المرحلة الراهنة، رغم اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، فالتحالفات صعبة بسبب قانون الانتخاب حتى بين أبناء الموقف الواحد والسياسة الواحدة داخلاً وخارجاً.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت وجوب إقفال ملف حتمية إجراء الانتخابات أو إثارة الشكوك التي لا تزال موجودة حول موعدها، على الأقل إذا كان ثمة مصلحة في إظهار لبنان متقدماً على جواره.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال، أياً يكون مصير الاستحقاق الانتخابي النيابي، فإن لبنان بدأ يدخل مرحلة جديدة على مستوى علاقات القوى السياسية أو بعضها مع بعض العواصم الإقليمية المعنية أو المهتمّة بالشأن اللبناني، الأمر الذي سيولّد واقعاً جديداً على مستوى تركيبة السلطة المقبلة التي يُفترض أنها ستعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف.