The Guardian

التحقيق الذي يطال العلاقة بين روسيا وترامب يتلقى معلومات مفادها أن نايجل فاراج ربما أعطى معلومات لجوليان أسانج

قد يكون السياسي البريطاني المثير للجدل والمؤيد الأول لمشروع "بريكزيت" نايجل فاراج من أعطى معلومات سرية لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، خلال الزيارات التي قام بها لمقابلة الأخير في سفارة الإكوادور في لندن، وفقاً إلى شهادة أدلى بها أمام لجنة في الكونغرس الأميركي تحقق في تدخلات الكرملين المزعومة في حملة ترامب الرئاسية. وقد جمعت إحدى شركات التحقيق الخاصة ملفاً مثيراً للجدل يتحدث عن وجود مؤامرة بين المسؤولين في حملة ترامب وعملاء استخبارات روس، وقد صرّح غلين سيمبسون مالك شركة التحقيق المذكورة أمام اللجنة، بأنه حصل على معلومة من أحد المصادر عن كلامه المتعلّق بنايجل فاراج من دون أن يمتلك أي دليل حول ذلك، ولكنه بالإمكان معرفة عدد المرات التي زار فيها فاراج مؤسس ويكيليكس، وهي أكثر مما كُشف رسمياً.

The Telegraph

تيريزا ماي تلمّح إلى أنها ستصوّت الآن لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي

ظهرت شكوك جديدة حول مدى التزام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمشروع "بريكزيت"، بعد أن اقترحت أنها كانت لتصوّت لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي لو أجري ذاك الاستفتاء من جديد اليوم. وكان أحد الصحافيين الفرنسيين قد ضغط على ماي خلال مقابلة أجراها معها لتدلي برأيها في هذه المسألة، ولكنّ ماي اعتبرت أنه لن يتم تنظيم أي استفتاء آخر وأن هذه المسألة باتت محسومة الآن والمملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي.

روسيا اليوم

السيسي: أنشأنا أكبر برنامج لإعادة تدوير المياه بنحو 7 مليار دولار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنّ مصر أنشأت أكبر برنامج لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار). وفي كلمة له خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، والذي انطلق الأربعاء ولمدة 3 أيام، أشار السيسي إلى أن إعادة استخدام المياه تتطلب نفقات كثيرة، داعياً المواطن المصري لترشيد الاستخدام. وسد النهضة هو مشروع يقع على النيل الأزرق في ولاية بنيشنقول بإثيوبيا، وعند اكتمال إنشائه سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، وتقدر كلفته بنحو 4.2 مليار دولار، ويوجد قلق لدى مصر بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصّتها المتفق عليها. وإحدى نقاط الخلاف هو ملء خزان السد، الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب، في غضون 3 سنوات بعد انتهاء البناء، وهي وتيرة ترى مصر أنها ستخفض مستويات المياه لديها بشكل خطير.