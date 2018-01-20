الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الإعلام بعد لقائه الحريري: المحادثات بين القوات والمستقبل على قدم وساق وستتوّج بما يفيد مصالح لبنان والطرفين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط"، وزير الإعلام ملحم الرياشي في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري. بعد اللقاء، قال الوزير الرياشي: "التقيت الرئيس الحريري في حضور الصديق والزميل الدكتور غطاس خوري، لمتابعة المحادثات التي جرت في معراب قبل حوالي الأسبوع مع الدكتور غطاس، موفداً من الرئيس الحريري، لإعادة قراءة العلاقة الثنائية بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل ووضع الإطار الجديد والمناسب لها ولهذا التحالف الذي هو استراتيجي وقديم، قدم الدماء والشهداء، منذ يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري إلى اليوم".

وكالة الأناضول

مسؤول بالخارجية الأمريكية: هدفنا تشكيل أمن داخلي بسوريا وليس تهديد تركيا

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن مصطلح "قوة أمن الحدود" التي أعلن عنها التحالف الدولي؛ كان "تعبيراً خاطئاً"، مدعياً أن القوة تمثّل "تشكيل أمن داخلي في سوريا وليس تهديداً لتركيا". وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "أي عملية عسكرية محتملة لا تخدم الاستقرار في سوريا أو المخاوف الأمنية المتعلقة بالحدود التركية". وأشار أن خارجية بلاده عملت بشكل وثيق مع أنقرة لتبديد مخاوفها المتعلقة بالحدود السورية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

وزير الداخلية يطمئن على إجراءات الدفاع المدني في الظروف الجوية السائدة

اطمأن وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني غالب الزعبي خلال زيارته للمديرية العامة للدفاع المدني، على سير الإجراءات المتخذة والعمل الميداني لكوادر الدفاع المدني وتعاملهم مع الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية السائدة في المملكة. وأبدى وزير الداخلية ارتياحه للأداء المتميّز لكوادر الدفاع المدني خلال الظروف الجوية السائدة، سواء في ما يتعلق بالتعامل مع الحوادث أو إسعاف ونقل الحالات المرضية.

وكالة فرنس برس

بوتشيمون يؤكّد قدرته على إدارة كاتالونيا من منفاه البلجيكي

أكّد الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون قدرته على إدارة إقليم كاتالونيا من منفاه في بلجيكا تفادياً للسجن إذا عاد إلى إسبانيا، حيث يلاحَق بتهمة محاولة الانقلاب، رغم تحذيرات الحكومة الإسبانية من القيام بذلك.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

جابري أنصاري: التعاون الإيراني الروسي حول سوريا كان مثمراً

قال كبير مساعدي وزير الخارجية في الشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، إنّ التعاون الإيراني الروسي حول سوريا كانت له نتائج جيدة، وإنّ البلدين يقومان بالتعاون في إطار مباحثات أستانة لتسوية القضية السورية. وحول لقائه مع مساعد وزير الخارجية الروسي وممثل الرئيس بوتين في شؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، قال جابري أنصاري إنه أجرى مباحثات مع بوغدانوف حول القضايا الإقليمية العامة والظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، والإجراءات التي يجب أن تُتخذ للخروج من هذه الأزمة.