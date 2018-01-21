TL

تسجل عطلة الأسبوع طقساً جيداً وإن كان بارداً بعض الشيء، بانتظار منخفض جوي إيسلندي يوم الاثنين، وينتظر أن تغصّ مدارج التزلج في عدد من المناطق بالرواد والمتنزهين.

المنار

دخل الجيش السوري مطار أبو الظهور العسكري، فدخلت الحسابات الميدانية مرحلة جديدة من الهزيمة الاستراتيجية لـ"جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة". انجاز على مساحة من الاشتباك الاقليمي والدولي في الشمال السوري، حصد الجيش السوري وحلفاؤه أولى نقاطه، ليكتب في بعده الاستراتيجي الكثير.

nbn

في الأول من شباط، تحرك مرتقب لقطاع النقل بعد انتظار لأكثر من عام، وتعهد باتفاق لم ينفذ منه شيء، فهل هو "شيك" بلا رصيد؟

mtv

إقليمياً، وفيما تستمر مأساة السوريين داخل سوريا، وعلى الحدود، حيث لاقى 14 شخصاً حتفهم جراء العاصفة الجوية، لفت الانتباه كلام أحد الخبراء العسكريين الاسرائيليين، من أن بقاء بشار الأسد حاجة لاسرائيل.

NTV

البحر يغدر بهم والبر يجمد عروقهم، نازحو سوريا أين المفر؟.

لا مأساة تضاهي جروحهم، وهم الشعب الذي توجهت صوبه كل أنواع الأسلحة إلى أن قضى بعضهم بسلاح أبيض يتخذ من الثلج لونا له. كل المعابر، كل المفارق ونقاط الحدود الشرعية منها وغير الشرعية باتت تحفظ حكاياهم وتشردهم. بحر المتوسط ضم بعضهم إلى ملحه، والأراضي البرية الفاصلة أهلكت بعضهم الآخر، فيما تاجر المهربون برحلة تنقلهم ووعدوهم بوطن آمن.

المستقبل

بعد عملية "لبنان الآمن" النادرة التي نفذتها شعبة المعلومات في عقر تنظيم "داعش"، تستعد الشعبة لتتسلم أحد منفذي تفجير صيدا الأخير، بعدما كشفت أسماء الخلية التابعة للاستخبارات الاسرائيلية التي نفذت التفجير.

OTV

بعد تأكيد رئيس البلاد أن الانتخابات النيابية في موعدها، وأن النسبية تؤمن الاستقرار الوطني، برز موقف لافت للسيد حسن نصرالله أن البلد لا يحكم بمنطق أغلبية وأكثرية، ولا يجوز أن يعزل أو يكسر أحد حتى لمن يصنف نفسه خصماً سياسياً لنا.

LBC

كما غفا ايلان على شواطئ اليونان، غفا ثلاثة أطفال سوريين في جرود الصويري، حيث استسلموا للصقيع الذي لاحقهم مع عائلاتهم حتى الموت. محاولة الهروب إلى حياة أفضل في لبنان، عبرت العائلات السورية نقطة الحدود في المصنع أول من أمس، لتقع فريسة مافيات التهريب التي تركتها وحيدة تصارع العاصفة.

الميادين

أكد رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​ خلال لقائه وفد برلماني من جمهورية ​روسيا​ الاتحادية، برئاسة ديميتري سابلين "أهمية تطوير العلاقات التاريخية بين ​سوريا​ وروسيا الاتحادية التي تعمدت بامتزاج دماء الشهداء الروس والسوريين على الأراضي السورية في مواجهة ​الإرهاب​".

الجزيرة

أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابل يتعرض لهجمات إرهابية، فيما سمع دوي انفجارات في محيط الفندق.

العربية

دمشق تدين الهجوم التركي على عفرين وتنفي ابلاغها بالعملية وتطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً.