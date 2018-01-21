الديار/ ياسر الحريري

تحدثت عن أن دائرة مرجعيون حاصبيا والنبطية من الدوائر الانتخابية الهامة، كونها تضم من مختلف الطوائف والمذاهب الاسلامية والمسيحية. والحديث هنا بالتحديد عن قضاء مرجعيون حاصبيا، حيث يقترب في هذه الدائرة الجنوبية عدد الناخبين غير الشيعة من الناخبين الموارنة والسنة والدروز والأرثوذكس بزيادة عشرة الآف صوتاً شيعياً عن المذاهب الأخرى. إذ يبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة ما يزيد عن 170 ألف صوتاً ينقسمون بين مرجعيون وحاصبيا.

الديار / حسين درويش

لم يبقَ سوى أقل من أربعة أشهر تفصل عن الموعد الانتخابي لناخبي محافظة بعلبك - الهرمل في السادس من أيار المقبل وفق القانون الجديد لانتخاب عشرة نواب عن محافظة بعلبك الهرمل كدائرة انتخابية واحدة تتمثل بستة شيعة، سنيان، ماروني وكاثوليكي لأول مرة لممارسة اللعبة الانتخابية للاقتراع وفق القانون الجديد النسبي - التفضيلي. وأمام الوقت المتبقي تتسارع الخطى ووتيرة التحركات ومع كل يوم يسجل جديد ضمن الوقت المتاح الذي يفصل عن موعد الاستحقاق، حيث يسجل حضور في حركة المرشحين الطامحين الباحثين للولوج إلى اللائحة الأولى من خلال موقع حزبي أوثقل انتخابي أو عشائري عائلي في ظل إرتباك وقلق واضحين لدى الأحزاب الوطنية حليفة الانتخابات السابقة.