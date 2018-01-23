الجزيرة - السعودية

وزير الإعلام يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات الإعلامية والثقافية في دول المجلس، وتبادل الآراء حول سبل تطوير العمل المشترك، ومواجهة التحديات الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة وإمكانية الاستفادة من التقنية الحديثة في النشر الإعلامي ومواكبة المتغيرات على الساحة المحلية والدولية.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يستقبل سفراء الدول العربية والأجنبية

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صالة الشرف في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين السفراء العرب والأجانب لدى الدولة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة والقيادات العسكرية والعربية وكبار ضباط القوات المسلحة الذين حضروا حفل تخريج كوكبة جديدة من المرشحين الضباط في الكلية..

الأنباء - الكويت

مشعل الأحمد: قنوات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية في الدول الصديقة

بحث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والقائد العام للحرس الوطني البرتغالي الفريق ماثيو دي سيلفا والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك. وقال «الحرس الوطني» في بيان صحافي إن اللقاء تطرق لتبادل وجهات النظر وبحث سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون العسكري والأمني بين الجانبين. وأكد الشيخ مشعل الأحمد وفقاً للبيان الحرص على فتح قنوات جديدة للتعاون مع المؤسسات العسكرية في الدول الصديقة التي تتشابه مهامها مع مهام الحرس الوطني وفقاً لوثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس 2020 "الأمن أولاً" التي رسخت أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الجهات الشقيقة والصديقة لمواكبة المستجدات في المجالين الأمني والعسكري.

الوطن - عمان

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبل السفير الهندي

استقبل السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج سعادة إيندرا ماني باندي سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

القدس - فلسطين

الرئيس بمؤتمر مع موغريني: الطريق الوحيد للسلام هو المفاوضات

قال الرئيس محمود عباس، إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام بيننا وبين إسرائيل هو من خلال المفاوضات، بمشاركة وإشراف دولي. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الاثنين، إنّ الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الذين يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين. وجدد الرئيس عباس، الالتزام بمحاربة الإرهاب والعنف والتطرّف محلياً وإقليمياً ودولياً.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي

استقبل الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، الذي سلم جلالته دعوة من رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط المقبل. وأكد خلال اللقاء الذي حضره مدير المخابرات العامة، دعم الأردن لاستقرار ووحدة العراق، والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للأشقاء العراقيين.