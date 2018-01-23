الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في لبنان والخارج

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وحمل المرسوم الرقم 2219 تاريخ 22 كانون الثاني 2018. ووقع المرسوم إلى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وكالة الأناضول

الجيش التركي يطلق عملية برية من أعزاز باتجاه عفرين

أطلق الجيش التركي عملية برية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، انطلاقاً من مدينة أعزاز بريف حلب، باتجاه منطقة عفرين التي يحتلها تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي. وذكر مراسلو الأناضول الميدانيون، أن القوات المشاركة في العملية التي بدأت من أعزاز (شرق عفرين) في اليوم الثالث لعملية غصن الزيتون، شرعت في دخول الأراضي المستهدفة. ويشارك في العملية التي انطلقت من أعزاز أعداد كبيرة من عناصر الجيش السوري الحر. في سياق متصل، قصفت المقاتلات التركية، مواقع الإرهابيين في جبل برصايا الاستراتيجي. ومع تطهير الجبل من الإرهابيين، ستنخفض التهديدات حيال الحدود التركية، والمدنيين في محيط أعزاز. بدورها تقصف وحدات المدفعية التركية المرابطة على خط الحدود، مواقع الإرهابيين في قرى جلمة وحميدية وحاجيلار وفريرية وتل سلور التابعة لناحية جنديريس بعفرين.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لافروف: مؤتمر سوتشي يهدف إلى دعم محادثات جنيف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم روسيا لجميع جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع في 18 كانون الأول 2015 على القرار 2254 الذي يؤكد أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية. وقال لافروف خلال لقائه في موسكو اليوم وفداً من "معارضة الرياض" إن "الهدف الرئيسي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم لعملية جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة لكي تأتي المحادثات بين جميع السوريين بالنتائج التي يترقبونها".

وكالة أنباء شينخوا

تحليل إخباري: العملية العسكرية التركية في عفرين السورية محفوفة بالمخاطر

أكد الخبراء والمحللون السياسيون في سوريا (الأحد) أن العملية التركية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، عملية محفوفة بالمخاطر، مؤكدين أن العملية العسكرية في عفرين لن تكون "نزهة"، معتبرين في الوقت ذاته أن هذه العملية العسكرية هي اعتداء سافر على السيادة السورية وتستوجب الرد المباشر من قبل الجيش السوري .وقلل المحللون السياسيون من أهمية تأثير هذه العملية العسكرية التركية على عمليات الجيش العسكرية الميدانية في ريف محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) ، مؤكدين أن الجيش السوري ماض باتجاه استعادة السيطرة على مدينة إدلب .وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن العملية العسكرية التركية في عفرين، استمرار للنهج التركي المبني على دعم التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكشف عن دولة أخرى تحصل على صواريخ "إس 400"

دخلت الهند وروسيا في المرحلة النهائية من المفاوضات حول توريد 5 منظومات روسية للدفاع الجوي "إس 400"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية. نيوديلهي تأمل بأن يتم الاتفاق مع موسكو خلال العام المالي القادم (1 نيسان 2018 - 31 آذار 2019)، أما نقل المنظومة إلى الهند سوف يبدأ بعد عامين من توقيع العقد، وستكون قيمة الصفقة نحو 5.5 مليار دولار. وقال مصدر الصحيفة إن "المنظومة الدفاعية والتي تضم أيضاً قواعد إطلاق وأنظمة تحكم ورادارات وأجهزة أخرى… يجب أن تصل إلى الهند خلال 4 أعوام ونصف"، مضيفاً أن "المنظومة سوف تغير الدينامية الإقليمية في مجال الدفاع الجوي".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

عراقجي: الأوروبيون يدافعون عن الاتفاق النووي ووقفوا إلى جانب إيران وروسيا والصين بوجه الولايات المتحدة

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي إن الدول الأوروبية تدافع عن الإتفاق النووي إلى جانب إيران وروسيا والصين ووقفت أمام الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن حجم الخلافات بين أميركا وحلفائها القدامى أمر غير مسبوق. وفي تصريح له الإثنين قال عراقجي إن ترامب سعي إلى إقناع الأوروبيين للانضمام إليه لكنه فشل كما سعى إلى جر البرنامج الصاروخي الإيراني والإضطرابات الأخيرة في إيران إلى أروقة مجلس الأمن الدولي.