النهار/ وجدي العريضي

أشار إلى وجود حملة عناوين تحيط بالساحة الداخلية وتجعلها عرضة للاهتزازات السياسية والأمنية والانتخابية، وأن مجلس الوزراء بات يلعب دور حكومة تصريف الأعمال مع اقتراب موعد الانتخابات. وكشف عن معلومات تشير إلى وجود خلايا إرهابية نائمة معظمها استيقظ وبات خارج المخيمات، مبدياً تخوفه من حصول محاولة اغتيال أو أي حدث أمني يلغي الانتخابات.

الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أن مشاركة الرئيس سعد الحريري في مؤتمر دافوس وإطلالته التي يستعيد فيها قبل الانتخابات حضوره دولياً لا يمكن تقريشهما لبنانياً على المستوى المحلي، في وقت تتفاقم فيه أزمات الحكومة سياسياً وحياتياً كوضع الكهرباء والنفايات العائمة. وقالت إن البيان الوزاري مجرد حبر على ورق، أما دافوس ومثيلاتها فلرئيس الحكومة وشركائه.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن أحد السفراء الأوروبيين قوله إن هناك فرص كبيرة للبنان، وأوروبا تضغط بكل ثقلها لدفع لبنان أكثر فأكثر إلى مزيد من الاستقرار، لكن ما يبعث على الأسف هو هذا التنازع السياسي الذي لا يفيد لبنان بل يضيع عليه فرص الهدوء والانتعاش، ولكننا نرى ضرورة ألّا يصل هذا الأمر إلى سقف تشل معه البلد، وعلى اللبنانيين أن ينتبهوا إلى أن هناك من لا يريد للانتخابات في لبنان أن تحصل.

الديار/ حسن سلامة

كتب عن المؤتمر الدولي الذي سينعقد في روما مطلع نيسان المقبل للبحث في خطة شاملة لمساعدة الجيش اللبناني، لافتاً الى أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر عشرات الدول والمنظمات الدولية. ويتوقع أن يخرج المؤتمر بخارطة طريق كاملة حول ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي من مساعدات في مجال التعاون العسكري على الصعد التدريبية والتسليحية. وكشف عن أن هناك ما يزيد عن 43 دولة أعلنت أنها ستشارك في المؤتمر بينها الدول الخمس الكبرى، مستبعداً أن ترفع الإدارة الأميركية من قيمة مساعداتها للجيش والأجهزة الأمنية.

اللواء/ حسين زلغوط

استبعد وجود أي معطى يؤشر إلى إمكانية أن يكون هناك حل لمرسوم الأقدمية في وقت قريب، متوقعاً أن تمتد هذه الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية إلى ما بعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل. ونقل عن مصدر وزاري قوله إن هناك من يريد أن يكون الخلاف حول المرسوم مدخلاً لحوار جديد حول الطائف، مستبعداً وجود أي حل في المدى المنظور لأنه سيكون حل الغالب والمغلوب.

الشرق / عوني الكعكي

أشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني أزمة كبيرة لأسباب معروفة أبرزها سوء العلاقة مع المملكة العربية السعودية وسواها متمنياً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ألا تقتصر الزيارة على الكويت وحدها بل أن تشمل سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي.