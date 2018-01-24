الوكالة الوطنية للإعلام

إعلان تفاصيل نقل السفارة الأميركية للقدس خلال أسابيع

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية ستعلن، ‏خلال أسابيع، تفاصيل خطة نقل السفارة إلى القدس، بحلول نهاية عام 2019، فيما عبّرت الحكومة ‏الفلسطينية عن رفضها لخطابه أمام الكنيست الإسرائيلي.‏ وذكر بنس أن توقيت الإعلان عن مبادرة سلام أميركية يتوقف على عودة الفلسطينيين ‏للمفاوضات، لكن السلطة الفلسطينية تقول إن واشنطن لم تعد وسيطاً للسلام، بعدما قرر الرئيس ‏الأميركي، دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة ‏لإسرائيل.

وكالة أنباء الإمارات - وام

وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي يحضر حفل السفارة الأوكرانية

حضر أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة يوري بولوريز سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق باب القصر في أبوظبي سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية الأوكرانية المقيمة بالدولة.

وكالة الأناضول

وزيرا دفاع قطر وتركيا يتناولان هاتفياً مستجدات عملية "غصن الزيتون"

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع التركي، نور الدين جانكلي، لبحث مستجدات عملية "غصن الزيتون". وأفاد بيان لوزارة الدفاع القطرية أن الوزير "العطية" أكد خلال الاتصال دعم بلاده لتركيا في جهودها لمكافحة الاٍرهاب. كما تم "التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوتين: احترام وحدة أراضي سورية وسيادتها ومواصلة العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة احترام وحدة أراضي سورية وسيادتها وأهمية مواصلة العمل سعياً لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها. وأوضح الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الإعداد النهائي لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر نهاية الشهر الجاري في سوتشي وأعرب الجانبان عن أملهما أن يكون المؤتمر بطابع تمثيلي كبير وأن يخدم مسألة البحث عن تسوية سياسية طويلة الأمد في سورية وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار محادثات أستانا.

وكالة فرنس برس

ترامب سيلتقي كاغامي ونتانياهو في دافوس

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الرواندي بول كاغامي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نهاية الاسبوع الجاري في دافوس. وسيلتقي ترامب أيضاً رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، على أن يلقي الجمعة كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يحث على بذل جهود منسقة مع أميركا اللاتينية بشأن مبادرة الحزام والطريق

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ (الاثنين) دول أميركا اللاتينية على المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق ورسم مسار تعاون عابر للباسيفيك يربط الصين وأميركا اللاتينية بشكل أوثق. صرح شي بذلك في رسالة تهنئة للاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الصين - مجتمع دول أميركا اللاتينية والكاريبي، الذي افتتح في تشيلي. وأضاف شي أنه طرح مبادرة الحزام والطريق قبل 4 أعوام بهدف بناء منصة جديدة للتعاون الدولي قائمة على الارتباطية، آملاً في تعزيز التنمية المشتركة عبر العالم. وأوضح شي أن الاقتراح لاقى ترحيباً حاراً من المجتمع الدولي، بما فيه الكثير من بلدان مجتمع أميركا اللاتينية والكاريبي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

العبادي يصل سويسرا للمشاركة بمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي توجه (الثلاثاء)، إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس. وقد أكد العبادي في مؤتمره الأسبوعي قبيل مغادرته بغداد، أن 'الهدف من حضوره إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا هو لأجل مساهمة المجتمع الدولي في إعادة اعمار العراق.