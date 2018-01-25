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زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الكويت ناجحة ومثمرة على خطوط عدة أبرزها:

انتهاء ترسبات قضية خلية العبدلي بشروحات من اللواء عباس ابراهيم.

تفهم سعودي من أمير الكويت لمشاركة لبنان في قمة الرياض العربية في آذار من حيث الأهمية.

تأكيد أمير الكويت مشاركته في قمة بيروت العام المقبل لتنقية الأجواء العربية.

تثمير العلاقات بكل أوجهها بين لبنان والكويت.

المنار

معادلة الردع التراكمية للمقاومة وصلت إلى حد بات فيه العدو يحسب ألف حساب قبل القيام بأي مغامرة جديدة ضد لبنان. بلسان الإعلام الصهيوني: المخزون الصاروخي الهائل لحزب الله يضع إسرائيل أمام تهديد لم تواجه مثيلاً له من قبل، ووضع إسرائيل الأمني يواجه أسوأ الحالات في تاريخه، ولدى حزب الله ما يكفي من الصواريخ لإمطار الكيان الصهيوني بأربعة آلاف صاروخ يومياً، وضرب مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان في تل أبيب، وكذلك الأحياء الفاخرة في المحيط بحسب الإعلام الصهيوني.

nbn

ينقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس، أن من يريد أن يتكلم معه بشأن التحالف عليه أن يذهب أولاً إلى حزب الله، ومن يريد أن يتكلم مع حزب الله بشأن التحالف عليه أولاً أن يتكلم معه، مشدداً على أن التحالف بين الحركة والحزب عميق وقوي إلى درجة أنهما اثنان بواحد.

mtv

في الكويت أجرى الرئيس عون زيارة وُصفت بالناجحة تلقّى خلالها دعم أميرها على كل الصعد، من الاستثمارات إلى مؤتمر دعم لبنان وصولاً إلى المشاركة في قمة بيروت.

NTV

ليس بالضرورة أن ندرك الفائدة الآنية من مشاركة لبنان في منتدى دافوس الاقتصادي، لكن الإيرادات السياسية لهذا المنتدى العالمي فتحت على أول لقاء مباشر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية السعودية عادل الجبير.

المستقبل

تأكيدات بدخولنا مرحلة الانتخابات النيابية أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ معتبراً أن كل كلام عن تعديل على القانون أصبح وراءنا، في وقت كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يعلن جهوزية وزارته من خلال تفعيل وتكثيف التحضيرات اللوجستية والإدارية والتقنية.

OTV

رئيس الحكومة من دافوس المثلجة لم يبتعد عن استحقاق الانتخابات. رئيس المجلس من عين التينة المثمرة أعلن أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية ترشيحاً ولوائح وتلويحاً. أما رئيس الجمهورية، ومن الكويت الدافئة، فبدا كمن يطلق صفارة السباق إلى الاستحقاق الوطني، إذ أوصى اللبنانيين بأن يتذكروا ويسائلوا ويفكروا والمهم والواجب والأكيد، أن ينتخبوا.

LBC

شقّت الانتخابات طريقها نحو يوم استعادة القرار، فتتالت الاجتماعات الحزبية ولقاءات المرشحين، فيما أكد الرئيس بري أن المهل اقتربت وأن لا مجال لتعديل قانون الانتخاب.

الميادين

انتقد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، ​عبد اللطيف شنار​، "العدوان التركي الجديد على الأراضي السورية"، مؤكداً أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ينتهج سياسات خاطئة وخطيرة في ​سوريا​"، موضحاً أنه "ليس من حق ​تركيا​ التدخل في سوريا أياً كانت المبرّرات والحجج".

الجزيرة

يكتنف الغموض مصير رئيس الأركان المصري الأسبق المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفريق سامي عنان. وبينما أعلن خالد علي انسحابه من سباق الانتخابات، قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية وسط اعتقالات متزايدة. ولم تستطع أسرة عنان أو حملته الانتخابية التواصل معه منذ مثوله أمام النيابة العسكرية، على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة وبمخالفة القانون إثر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية.

العربية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يريد تحويل السعودية إلى دولة طبيعية وقوية، تعتمد على الابتكار، لتكون مثالاً يحتذى بها على الصعيدين العربي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا التغيير يجب أن يكون شاملاً ومتماشياً مع طموحات السعوديين لا سيما منهم الشباب.