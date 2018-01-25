النهار/ علي حمادة

قال إن وجود الرئيس سعد الحريري في منتدى دافوس خطوة من الخطوات التحضيرية لمؤتمر باريس بعد شهرين، أما التوقعات بحسب أكثر من مصدر أوروبي مطّلع، لا تصل الى إقرار برنامج على 12 سنة والمبالغ المتوقعة حتماً لا تصل الى 16 مليار دولار، إنما إذا استطاع الرئيس الحريري بمعونة الرئيس الفرنسي تأمين ثلث المبلغ على شكل استثمارات في القطاع الخاص، فيمكن اعتبار سيدر -1 ناجحاً.

الجمهورية/ جوني منير

أشار الى أن فكرة تأجيل الانتخابات النيابية طُرحت في قنوات دبلوماسية "خاصة" على عواصم غربية كبرى، لكن جس النبض الأولي أظهر معارضة أميركية لهذا التأجيل. لكن هذا الجواب الأولي لم يحبط الساعين إلى التأجيل من تقديم المزيد من الشرح حول المخاطر السياسية الناتجة عن حصول الانتخابات وفق المعطيات الحالية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أكد أن حزب الله وحلفاءه لا يريدون الأكثرية، وقال إن التحدث عن اكتساب الحزب الغالبية النيابية مبني على حسابات سياسية لا دفترية. ورأى أن حزب الله وحلفاءه مقتنعون بأن لبنان لا يُحكم بأكثرية من لون واحد أو ألوان مختلفة سياسية وطائفية ومذهبية.